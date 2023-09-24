Gönül Dağı, TRT 1'de yayınlanan bir Türk televizyon dizisidir. 17 Ekim 2020'de ilk bölümüyle yayınlanmaya başlayan dizi, Bozkır'da yaşayan insanların hayatlarını konu almaktadır. Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun başrollerini üstlendiği "Gönül Dağı" dizisi, her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitliyor.

Veysel öldü mü, yaşıyor mu?

Gönül Dağı dizisinin son bölümünde trafik kazasıyla yakınlarını gözyaşlarına boğan Veysel, hayati tehlikesini atlattı. Kasabalılar bu habere sevinirken, doktor acı haberi duyurdu. Doktorun Veysel için söylediği “Ben kabullenmek istemedim, inanmak da istemedim. Omur iliğindeki hasar düşündüğümüzden daha da kötü. Ama kabullenmek zorundayız” sözleri duygu dolu anlar yaşatacak.

Gönül Dağı 106. bölüm full izle

Gönül Dağı 107. bölüm fragmanı

Gönül Dağı son bölümü neler olacak?

Taner, Veysel ve Ramazan, roket incelemesi için gelen heyeti Gedelli'de misafir ederler. Roket atışının gerçekleşeceği anda Taner bir şey fark eder. Atış gerçekleşecek midir? Cemile ve Veysel, yıllardır hayal kurdukları bir şeye sahip olurlar. Hayalleri gerçekleştiği an Veysel'in başına ne gelecektir? Ramazan, Asuman'ın kendisinden gizli yaptığı bir şeyi öğrenir. Ramazan'ın tepkisi ne olacaktır? Leyla, Ali'nin Selma'ya olan bağını fark eder. Selma, annesinin söylediklerinden sonra bir karar verir. Selma, Taner'e ne söyleyecektir?

Gönül Dağı nedir, konusu ne?

Gönül Dağı, bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatıyor. Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan üç kuzenin yaşamından kesitleri ekranlara yansıtan Gönül Dağı her cumartesi TRT1’de!

Ülkemizin çok önemli sorunlarına parmak basarak, sevgi, saygı, hoşgörü ve geleneksel değerlerimizle harmanlanmış samimi senaryosu ile izleyicileri hem duygulandıran hem de yüzlerinden tebessümü eksik etmeyen Gönül Dağı, üçüncü sezonda da gençleri girişimcilik konusunda motive etmeye ve onlara rehberlik etmeye devam edecek.

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi’nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı‘nın yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı yapıyor.

Gönül Dağı oyuncuları

Berk Atan,

Semih Ertürk

Cihat Süvarioğlu

Ecem Özkaya,

Nazlı Pınar Kaya,

Ferdi Sancar,

Ali Düşenkalkar,

Erdal Cindoruk,

Gülhan Tekin,

Feyza Işık,

Ege Aydan,

Eser Eyüboğlu,

Şebnem Dilligil,

Yavuz Sepetçi,

Nuri Gökaşan,

Hazal Çağlar,

Serkan Kuru,

Hüseyin Sevimli,

Çiğdem Aygün,

Ulviye Karaca,

Zümre Meğreli,

Sait Seçkin,

Güliz Aybay,

Öznur Yağcı,

Hande Nur Tekin

Kaan Şençubukçu

Ataberk Tufan

Ömer Batu Dağlı

Bade Irazlı

Burak Can

Sude Zülal Güler

Öge Sözbaş

Süeda Çil



