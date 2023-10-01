Gönül Dağı 107. bölüm izle
Gönül Dağı yeni bölümü ile izleciyle buluştu. Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar gibi isimlerin yer aldığı içinde komedi, aşk, dram türlerini barındıran Gönül Dağı son bölümü 107. bölüm ile izleyiciyi ekran başına kilitledi. Dizinin son bölümünü izleyemeyenler "Gönül Dağı dünkü bölümde neler oldu, neler yaşandı?“ şeklindeki soru üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.
Gönül Dağı 107. bölüm
Gönül Dağı 108. bölüm fragmanı
Gönül Dağı oyuncu kadrosu
Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Şebnem Dilligil, Ege Aydan, Ulviye Karaca, Hande Nur Tekin, Sait Seçkin, Çiğdem Aygün, Hüseyin Sevimli, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Nazlı Pınar Kaya, Eser Eyüboğlu, Gülhan Tekin, Feyza Işık