Gönül Dağı yeni bölümü ile izleciyle buluştu. Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar gibi isimlerin yer aldığı içinde komedi, aşk, dram türlerini barındıran Gönül Dağı son bölümü 107. bölüm ile izleyiciyi ekran başına kilitledi. Dizinin son bölümünü izleyemeyenler "Gönül Dağı dünkü bölümde neler oldu, neler yaşandı?“ şeklindeki soru üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.