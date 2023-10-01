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Gönül Dağı 108. Bölüm Fragmanı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Gönül Dağı’nın 107. bölümü dün akşam yayınlandı. Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı son bölümü 30 Eylül Cumartesi akşamı ekranlara geldi. Bozkırda bir Anadolu masalı Gönül Dağı en son bölümü ile de reytingleri alt üst etmeyi bu hafta da başardı. Gönül Dağı 107. Bölümü full izlemek ve 108. Bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.

09:12 . 1/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Gönül Dağı 107. bölüm izle

Gönül Dağı 107. bölüm izle

Gönül Dağı yeni bölümü ile izleciyle buluştu. Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar gibi isimlerin yer aldığı içinde komedi, aşk, dram türlerini barındıran Gönül Dağı son bölümü 107. bölüm ile izleyiciyi ekran başına kilitledi. Dizinin son bölümünü izleyemeyenler "Gönül Dağı dünkü bölümde neler oldu, neler yaşandı?“ şeklindeki soru üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

Gönül Dağı 107. bölüm

Gönül Dağı 107. Bölüm tek parça full izlemek için

Gönül Dağı 108. bölüm fragmanı

Gönül Dağı’nın tüm bölümlerini izlemek için

Gönül Dağı oyuncu kadrosu

Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Şebnem Dilligil, Ege Aydan, Ulviye Karaca, Hande Nur Tekin, Sait Seçkin, Çiğdem Aygün, Hüseyin Sevimli, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Nazlı Pınar Kaya, Eser Eyüboğlu, Gülhan Tekin, Feyza Işık



#Gönül Dağı
#trt 1
#gönül dağı son bölüm
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