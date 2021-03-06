Gönül Dağı 19. son bölüm izle: Ciritçi Abdullah anlattı, göz yaşları sel oldu

TRT 1 ile Gönül Dağı 19. bölüm yine muhteşem bir duygulandıran ve eğlendiren sahnelerle ekranlara yansıdı. Anadolu’nun bağrından kopup tüm ülkede evlere cumartesi akşamları konuk olan, izleyenleri ekran başına kilitleyen Türkiye’nin önemli yapımı haline gelen Gönül Dağı dizisi 19. yeni bölüm seyircisi ile buluştu. Canlı yayını kaçıranlar için, TRT ile Gönül Dağı 19. bölüm tek parça full izle seçeneklerini haberimizde derledik. Peki, Gönül Dağı son bölümde neler yaşandı? İşte, TRT Gönül Dağı 19. son bölüm izle full ve tek parça seçenekleri...

Gönül dağı 19. bölüm izle seçenekleri canlı yayın bitiminde haberimizde yer alacak.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE SEÇENEKLERİ

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin son bölümünü izlemek için iki seçenek var. Bunlardan biri trtizle.com adresi üzerinden sadece kayıt olarak ücretsiz izleyebilirsiniz. Son bölümün yüklenmesinin ardından izlemek için aşağıda vereceğimiz sayfayı yenilemeniz ya da son bölümü ekranın sağ alt köşesinden seçmeniz gerekmektedir.

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İşte ilk izleme seçeneği:

GÖNÜL DAĞI 19. BÖLÜM İZLE – TRT 1 SEÇENEĞİ İÇİN TIKLAYIN.

Gönül Dağı son bölüm izlemek için bir diğer seçenek ise Youtube. Gönül Dağı resmi hesabı üzerinden son bölüm her hafta kesintisiz ve tek parça olarak yayınlanmaktadır. İşte, Youtube seçeneği:

YOUTUBE GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE SEÇENEĞİ İÇİN TIKLAYIN.

“HER İNSANIN BİR KUYUSU VARDIR”

Diziye son bölümde Ciritçi Abdullah’ın Ciritçi Abdullah’ın ( Yavuz Sepetçi ) dile getirdiği, “Her insanın bir kuyusu vardır, delikanlı. O kuyudan çıkamıyorsan, Mısıra sultan olmanın hayalini kurmayacaksın" sözleri ise son bölüme damgasını vurdu. Yayınlanan Gönül Dağı 19. bölüm fragmanı ile bu sözlere şahit olmak isterseniz işte fragman:

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Gönül Dağı 19. Bölüm 1. Fragman:

2. Fragman:

GÖNÜL DAĞI 18. BÖLÜM YAŞANANLAR

Gönül Dağı 18 bölümünde Taner ve amcaoğulları, kasabaya elektrik santralini kurmuşlardır. Gedelli’nin belediye oluşunun 66. yılına özel bir kutlamayla açılışı yapılacaktır. Bu özel gecenin organizasyon işi de yine amcaoğullarına düşer. Açılış için Selami’den konser vermesini isterler, fakat Selami aşırı yemekten rahatsızlanınca sahneye sürpriz birini çıkarmaya karar verirler. Asuman, özel bir kostüm ve Aşık Hüma-i mahlasıyla sahneye çıkacaktır.

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GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gönül Dağı çekimleri Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinin kırsal bölgelerinde yapılıyor. Diziye ait sahnelerin bir bölümü de Sivrihisar ilçesinin Hamamkarahisar köyünde çekildi. Gönül Dağı dizisinde Gedelli adı verilen bir belde görünüyor ve dizinin Yozgat’ta çekildiği varsayılıyor. Ancak gerçekte dizi Yozgat’ta değil Eskişehir ilimizin Sivrihisar ilçesinde çekiliyor ve Gedelli beldesi de burada.

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