Gönül Dağı 20. bölüm: Bozkırda bir Anadolu masalı

TRT ile Gönül Dağı 20. yeni bölüm bu akşam seyirciyle buluşacak. Anadolu’nun bağrından kopup tüm ülkede evlere cumartesi akşamları konuk olan, izleyenleri ekran başına kilitleyen Türkiye’nin önemli yapımı haline gelen Gönül Dağı dizisi 20. yeni bölüm ile yayınlandı. Canlı yayını kaçıranlar için, TRT ile Gönül Dağı dizisi 20'inci son bölüm tek parça full izle seçeneklerini haberimizde sizin için bir araya getirdik. Dizinin bu bölümünde izleyicileri hem neşeli hem de hüzünlü sahneler bekliyor.

GÖNÜL DAĞI 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Gönül Dağı 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı:

GÖNÜL DAĞI 20. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

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Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...

İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan’ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

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Çocukluk aşkı Dilek’le bir gün buluşma hayali kuran Taner’in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..

İzlerken yaşayacak, hissedecek, duygulanacak ve gönülden bağlanacaksınız...

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi’nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı’nın yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı yapıyor. Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın üstlendiği dizide, sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün rol alıyor.

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GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gönül Dağı çekimleri Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinin kırsal bölgelerinde yapılıyor. Diziye ait sahnelerin bir bölümü de Sivrihisar ilçesinin Hamamkarahisar köyünde çekildi. Gönül Dağı dizisinde Gedelli adı verilen bir belde görünüyor ve dizinin Yozgat’ta çekildiği varsayılıyor. Ancak gerçekte dizi Yozgat’ta değil Eskişehir ilimizin Sivrihisar ilçesinde çekiliyor ve Gedelli beldesi de burada.