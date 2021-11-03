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Gönül Dağı 39. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bana hakkını helal et oğlum

Yayına başladığı ilk günden bu yana sevilerek izlenen Gönül Dağı, bu haftada izleyicilerini ekrana kilitleyecek. Gönül Dağı'nın 39. bölümünün fragmanı da yayınlandı. Taner ve Dilek'in ayrıldığı görülürken, Dilek ise kasabadan gitti. Gönül Dağı'nın 38. bölüm 2. fragmanı haberimizde izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gönül Dağı 39. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bana hakkını helal et oğlum
Gönül Dağı 39. bölümden

Ekrana geldiği ilk günden bu yana izleyicilerin gönlünde taht kuran Gönül Dağı dizisinin 38. bölümünün fragmanı yayılandı.

Gönüllere taht kuran ve anlattığı hikaye ile herkesin sevdiği diziler arasına adını yazdıran dizinin yeni bölümü yine hem gülümsetecek hem de hüzünlendirecek.

Cumartesi akşamları TRT1'de seyirciyi ekrana kilitleyen Gönül Dağı dizisi, birinciliği elinde tutmayı sürdürüyor. Dizinin 6 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanacak 39. bölümü ise merak uyandırıyor.

Gönül Dağı'nın 39. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Yayınlanan yeni fragmanda; Dilek ve Taner'in yüzleştiği ardından ayrıldığı görülürken, Dilek ise kasaban gitti.

Ayrıca Fragmanda Halime'nin Taner'e, "Bana hakkını helal et oğlum. Hepsi benim suçum. Ben senin aşkını da, hayatını da mahvettim. Affet oğlum.. Bu cahil ananı affet" dediği görüldü.

Doktor Kenan ailesini bulmak için yeniden adım atarken, gerçekleri öğrenmek için Döndü ve Muharrem'in evine gidiyor.

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