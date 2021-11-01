Özgün Gönül Dağı 39 bölüm fragmanı Çocukluğum gidiyor, anılarım, her şeyim gidiyor
ÖZGÜN HABERLER

Gönül Dağı 39. bölüm fragmanı: Çocukluğum gidiyor, anılarım, her şeyim gidiyor

Yayına başladığı ilk günden bu yana sevilerek izlenen Gönül Dağı, bu haftada izleyicilerini ekrana kilitleyecek. Gönül Dağı'nın 39. bölümünün fragmanı da yayınlandı. Gönül Dağı'nın 39. bölüm fragmanını ve 38. bölümün tamamını haberimizde izleyebilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Gönül Dağı 39. bölüm fragmanı: Çocukluğum gidiyor, anılarım, her şeyim gidiyor
Gönül Dağı 39. bölümden bir kare

Ekrana geldiği ilk günden bu yana izleyicilerin gönlünde taht kuran Gönül Dağı dizisinin 39. bölümünün fragmanı yayılandı.

Gönüllere taht kuran ve anlattığı hikaye ile herkesin sevdiği diziler arasına adını yazdıran dizinin yeni bölümü yine hem gülümsetecek hem de hüzünlendirecek.

Cumartesi akşamları TRT1'de seyirciyi ekrana kilitleyen Gönül Dağı dizisi, birinciliği elinde tutmayı sürdürüyor. Dizinin 6 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanacak 39. bölümü ise merak uyandırıyor.

Gönül Dağı'nın 39. bölüm fragmanı yayınlandı

Gönül Dağı Gelecek Hafta - 39. Bölümde Neler Olacak?
ÖZGÜN
Gönül Dağı Gelecek Hafta - 39. Bölümde Neler Olacak?

Gönül Dağı Gelecek Hafta - 39. Bölümde Neler Olacak?

Gönül Dağı

Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı'nın yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı üstleniyor.

"Bozkırda Bir Anadolu Masalı"nı anlatan dizinin başrollerini ise Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün yer alıyor.

Gönül Dağı 38.Bölüm izle Full Tek Parça Son Bölüm
Pitbull terörü

Pitbull terörü

​Sahiplenmesi yasak olmasına rağmen can yakmaya devam ediyor.
Çöplük içinde

Çöplük içinde

"​Eskiden balık avlamaya gelirdik"
Doğu Perinçek: Meral Akşener PKKnın yanında siyasi hesaplarını yapıyor

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.