Gönül Dağı 39. bölüm fragmanı: Çocukluğum gidiyor, anılarım, her şeyim gidiyor

Ekrana geldiği ilk günden bu yana izleyicilerin gönlünde taht kuran Gönül Dağı dizisinin 39. bölümünün fragmanı yayılandı.

Gönüllere taht kuran ve anlattığı hikaye ile herkesin sevdiği diziler arasına adını yazdıran dizinin yeni bölümü yine hem gülümsetecek hem de hüzünlendirecek.

Cumartesi akşamları TRT1'de seyirciyi ekrana kilitleyen Gönül Dağı dizisi, birinciliği elinde tutmayı sürdürüyor. Dizinin 6 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanacak 39. bölümü ise merak uyandırıyor.

Gönül Dağı'nın 39. bölüm fragmanı yayınlandı

ÖZGÜN Gönül Dağı Gelecek Hafta - 39. Bölümde Neler Olacak?

Gönül Dağı Gelecek Hafta - 39. Bölümde Neler Olacak?

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Gönül Dağı

Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı'nın yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı üstleniyor.

"Bozkırda Bir Anadolu Masalı"nı anlatan dizinin başrollerini ise Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün yer alıyor.

Gönül Dağı 38.Bölüm izle Full Tek Parça Son Bölüm