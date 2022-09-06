Gönül Dağı yeni sezon 66. Bölüm izleyiciyi hüngür hüngür ağlattı

Televizyon ekranlarının en çok izlenen yapımlarından olan Gönül Dağı dizisi 28 Mayıs’ta sezon finali yapmıştı. Eylül ayının girmesiyle birlikte yeni sezona tekrar merhaba diyen Gönül Dağı yeni sezonun ilk bölümünde izleyiciyi hüngür hüngür ağlattı. İşte 3 Eylül 2022 Gönül Dağı yeni sezon 66. Bölüm izle ekranı...

Gönül Dağı

Gönül Dağı son bölüm izle

Başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk, Ecem Özkaya gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin müdavimleri Gönül Dağı 66 bölüm (son bölüm) tek parça izleme ekranını araştırıyor.

TRT 1 Dönül Dağı

Diğer yandan kasabalıyı evlerinden ayrılma korkusu sarıyor. Kasabadan düşen taşlar nedeniyle, kasabanın boşaltılması için bir yazı geliyor. Bu gelişmeyle halkın ne yapacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Gönül Dağı 66. Bölüm izle ekranı.

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Gönül Dağı son bölüm

Gönül Dağı yeni sezonda Dilek'in hayatını kaybetmesiyle dizide herkes derin bir hüzün yaşıyor. Taner ise Dilek'ten kalan tek yadigar olan bebeğini bağrına basıyor.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Asuman ve Ramazan'ın düğününün yaklaşmasıyla herkesi tatlı bir telaş sarar. Ramazan, en mutlu günü için hazırlıkları titizlikle sürdürürken, tüm kasabanın merakla beklediği bu düğünde neler yaşanacaktır? Kasabaya dönen Meryem, Rıfat ile konuşmak istemektedir. Meryem'in hiç beklemediği anda Rıfat'ın karşısına çıkması, Mihriban ile Rıfat'ı nasıl etkileyecektir? Öte yandan doğum yapmasına sayılı zaman kalan Dilek, bir yandan da çalışmaya devam etmektedir. Gönül Dağı'ndaki hareketlenmenin artması Dilek'in iş temposunun yoğunlaşmasına neden olurken, bu durum Dilek ve Taner'i nereye sürükleyecektir?

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Gönül Dağı yeni sezon 66. Bölüm ful izle

Gönül Dağı konusu ne, dizide ne anlatılıyor?

Efsaneye göre kasabanın gariban bir çobanı varmış. Güttüğü koyunlar ise kasabanın en zenginlerinden birinin sürüsüymüş. Çoban gel zaman git zaman sürüsünü güttüğü zengin kasabalının kızına gönlünü kaptırmış. İmkansız bir aşka düştüğünü bilir ancak gönlüne ferman dinletemezmiş.

Nasıl olmuşsa bütün kasaba gariban çobanın bu zengin adamın kızına aşık olduğunu öğrenir. Özellikle de kasabanın gençleri bu durumu öğrenir öğrenmez bunu eğlencelik bir şey zannederek sık sık çobanla dalga geçerlermiş.

Derken yine gel zaman git zaman günün birinde zengin adam kızını evlendirmeye karar vermiş. Davul bile dengi dengine ya.. Zengin adam da kızını kasabadan zengin birinin oğluna vermiş. Düğün zamanı gelmiş, vurmuş davullar, çalmış zurnalar.

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Bu durumu da eğlenceye çevirmeye çalışan cahil gençler hemen harekete geçmiş. Kızın düğün günü, "Kız sençi çağırıyor" diyerek Gönül Dağı'ndan çağırmışlar gariban çobanı kasabanın meydanına. Sonra da kasaba meydanında başlamışlar onunla dalga geçmeye. Kahkahalarla dagla geçmişler gariban çobanla. Gönlünü kırmışlar çobanın. Sonrasında yapılanları karşı dünyası başına yıkılan çoban tekrar vurmuş kendini dağlara. O gün bugün bir daha da kasabaya inmemiş. Sonrasında ise yıllarca ne zaman kasabada bir gönül kırılsa, bir yetim ağlasa Gönül Dağı'ndan taşlar koparak düşer.

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