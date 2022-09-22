Özgün Gönül Dağı 69 Bölüm 2 fragmanı da yayınlandı Gönül Dağında neler olacak?
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Gönül Dağı 69. Bölüm 2 fragmanı da yayınlandı! Gönül Dağı'nda neler olacak?

Gönül Dağı yeni sezona merhaba dedi. 3. sezonu ile TRT 1 ekranlarına geri dönen Gönül Dağı dizinin son bölümü dizi hayranlarını ekrana kilitledi. Her senaryosu ayrı bir heyecan uyandıran reyting rekortmeni Gönül Dağı yeni sezon 66. bölümü ile 3 Eylül Cumartesi akşamı izleyiciyle buluştu. TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm olan 69. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yayınlanan fragmanda; Veysel kelepçeyle götürülürken Ciritçi Abdullah'ın fenalaşıp yere düştüğü görüldü. Gönül Dağı Veysel tutuklanıyor mu? İşte Gönül Dağı 69. bölüm 2. fragmanı, TRT 1 Gönül Dağı son bölüm izle!

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gönül Dağı 69. Bölüm 2. Fragmanı | Gönül Dağı 69. bölüm (en son) full izle
Gönül Dağı 69. bölüm fragmanı

Televizyon ekranlarının en çok izlenen yapımlarından olan Gönül Dağı dizisi 28 Mayıs’ta sezon finali yapmıştı. Eylül ayının girmesiyle birlikte yeni sezona tekrar merhaba diyen Gönül Dağı yeni sezonun ilk bölümünde izleyiciyi hüngür hüngür ağlattı. Gönül Dağı 69. bölüm ile 24 Eylül Cumartesi akşamı ekranlarda yerini alacak. İşte Gönül Dağı 69. Bölüm yeni fragmanı.

Gönül Dağı Veysel tutuklanıyor mu?
Gönül Dağı Veysel tutuklanıyor mu?

Gönül Dağı dizisinin 69. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

TRT 1 ekranlarının ilgiyle izlenen Gönül Dağı dizisi, bu cumartesi 69. bölümüyle ekranlarda olacak. Başrollerinde Berk Atan, Hazal Çağlar ve Cihat Süvarioğlu gibi genç yeteneklerin yer aldığı Gönül Dağı dizisinin 69. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İzleyicileri şok eden fragmanda, Cemile bebeğini kaybetmenin acısını yaşarken Veysel kelepçeyle götürüldü. Ciritçi Abdullah'ın fenalaşıp bayıldığı sahne ise yeni bölüme dair heyecanı artırdı. İşte Gönül Dağı 69. bölüm 2. fragmanı…

Gönül Dağı son bölüm izle

Başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk, Ecem Özkaya gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin müdavimleri Gönül Dağı 66 bölüm (son bölüm) tek parça izleme ekranını araştırıyor.

TRT 1 Dönül Dağı
TRT 1 Dönül Dağı

Diğer yandan kasabalıyı evlerinden ayrılma korkusu sarıyor. Kasabadan düşen taşlar nedeniyle, kasabanın boşaltılması için bir yazı geliyor. Bu gelişmeyle halkın ne yapacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Gönül Dağı 66. Bölüm izle ekranı.

Gönül Dağı son bölüm
Gönül Dağı son bölüm

Gönül Dağı yeni sezonda Dilek'in hayatını kaybetmesiyle dizide herkes derin bir hüzün yaşıyor. Taner ise Dilek'ten kalan tek yadigar olan bebeğini bağrına basıyor.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Asuman ve Ramazan'ın düğününün yaklaşmasıyla herkesi tatlı bir telaş sarar. Ramazan, en mutlu günü için hazırlıkları titizlikle sürdürürken, tüm kasabanın merakla beklediği bu düğünde neler yaşanacaktır? Kasabaya dönen Meryem, Rıfat ile konuşmak istemektedir. Meryem'in hiç beklemediği anda Rıfat'ın karşısına çıkması, Mihriban ile Rıfat'ı nasıl etkileyecektir? Öte yandan doğum yapmasına sayılı zaman kalan Dilek, bir yandan da çalışmaya devam etmektedir. Gönül Dağı'ndaki hareketlenmenin artması Dilek'in iş temposunun yoğunlaşmasına neden olurken, bu durum Dilek ve Taner'i nereye sürükleyecektir?

Gönül Dağı yeni sezon 66. Bölüm ful izle

Gönül Dağı 67. bölüm fragmanı

Gönül Dağı konusu ne, dizide ne anlatılıyor?

Efsaneye göre kasabanın gariban bir çobanı varmış. Güttüğü koyunlar ise kasabanın en zenginlerinden birinin sürüsüymüş. Çoban gel zaman git zaman sürüsünü güttüğü zengin kasabalının kızına gönlünü kaptırmış. İmkansız bir aşka düştüğünü bilir ancak gönlüne ferman dinletemezmiş.

Nasıl olmuşsa bütün kasaba gariban çobanın bu zengin adamın kızına aşık olduğunu öğrenir. Özellikle de kasabanın gençleri bu durumu öğrenir öğrenmez bunu eğlencelik bir şey zannederek sık sık çobanla dalga geçerlermiş.

Derken yine gel zaman git zaman günün birinde zengin adam kızını evlendirmeye karar vermiş. Davul bile dengi dengine ya.. Zengin adam da kızını kasabadan zengin birinin oğluna vermiş. Düğün zamanı gelmiş, vurmuş davullar, çalmış zurnalar.

Bu durumu da eğlenceye çevirmeye çalışan cahil gençler hemen harekete geçmiş. Kızın düğün günü, "Kız sençi çağırıyor" diyerek Gönül Dağı'ndan çağırmışlar gariban çobanı kasabanın meydanına. Sonra da kasaba meydanında başlamışlar onunla dalga geçmeye. Kahkahalarla dagla geçmişler gariban çobanla. Gönlünü kırmışlar çobanın. Sonrasında yapılanları karşı dünyası başına yıkılan çoban tekrar vurmuş kendini dağlara. O gün bugün bir daha da kasabaya inmemiş. Sonrasında ise yıllarca ne zaman kasabada bir gönül kırılsa, bir yetim ağlasa Gönül Dağı'ndan taşlar koparak düşer.

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