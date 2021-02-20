Gönül Dağı nerede çekiliyor? İşte TRT’nin Gönül Dağı dizisinin çekildiği şehir ve konusu

TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan Gönül Dağı dizisi kitlesini her Cuma büyütmeye devam ediyor. Çekimlerin yapıldığı sahneler ve mekanlar izleyiciyi adeta büyülediği için merak da edilmeye başlandı. Gönül Dağı çekim yerleri nerede hangi köyde, nasıl gidilir, izleyiciler oyuncularla görüşebilir mi gibi sorular ardı sıra en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, Gönül Dağı nerede çekiliyor? TRT’nin Gönül Dağı dizisi hangi şehirde çekiliyor? İşte detaylar…

GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gönül Dağı dizisinin çekildiği Sivrihisar ilçesinin Hamamkarahisar köyünden ekip görüntüleri

Gönül Dağı çekimleri Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinin kırsal bölgelerinde yapılıyor. Diziye ait sahnelerin bir bölümü de Sivrihisar ilçesinin Hamamkarahisar köyünde çekildi. Gönül Dağı dizisinde Gedelli adı verilen bir belde görünüyor ve dizinin Yozgat’ta çekildiği varsayılıyor. Ancak gerçekte dizi Yozgat’ta değil Eskişehir ilimizin Sivrihisar ilçesinde çekiliyor ve Gedelli beldesi de burada.

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Sivrihisar ilçesinin hem tarihi binalarla dolu olması hem de Anadolu kültüründen çok iz taşıyan korunaklı bir ilçe olması Gönül dağı dizisinin çekim alanı olmasında etkili oldu.

GÖNÜL DAĞI 17. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN

Gönül Dağı 17. Bölüm 2. Fragmanı yayında!

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ KONUSU

Gönül Dağı Konusu

Gönül Dağı dizisi konusu itibariyle, bozkırda bir Anadolu masalıdır. Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı… Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir. Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir.

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanarak ekranlara kilitleyen bir dizi…

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İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen… Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan’ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi…

Çocukluk aşkı Dilek’le bir gün buluşma hayali kuran Taner’in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı… Bozkır topraklarının süsü, özgürlük timsali Yılkı Atları…

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük…

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Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..

İzlerken yaşayacak, hissedecek, duygulanacak ve gönülden bağlanacaksınız…

ÖZGÜN Gönül Dağı oyuncuları kimlerdir? Güçlü oyuncu kadrosu ile Gönül Dağı dizisi konusu