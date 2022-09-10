Gönül Dağı Mühendis Aylin'i kim oynuyor? Berfin Kıymaz kimdir?

TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 67. bölümüyle 10 Eylül Cumartesi günü ekranlara geldi. Gedelli kasabasının boşaltılmaması için canla başla çalışan Taner'in karşısında bakanlığın gönderdiği mühendis Aylin durmaktadır.

Gönül Dağı Aylin Dilek’in yerine mi geldi?

Bakanlık Gönül Dağı’ndan kopan parçaların Gedelli kasabası için tehlike oluşturduğunu düşünerek kasabanın taşınmasına karar verir.

Fakat Dilek Gönül Dağı’nın altında termal su bulunduğunu fark etmiş ancak kimseye söyleyemeden vefat etmişti. Dilek’in notlarını okuyan Taner ise Gönül Dağı’nın altındaki termal kaynağı fark etmiş ve Gedelli’nin taşınması yerine ağın ıslah edilmesini ve termal suyun bir kazanç kapısına çevrilmesini önermişti.

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Gedelli’ye Bakanlık tarafından gönderilen mühendis Aylin ise termal kaynak planlarının hayata geçirilmesi ve Gönül Dağı’nın ıslahı çalışmalarında yer alan ekibi yönetecek.

Gönül Dağı Aylin (Berfin Yılmaz) kimdir?

Berfin Yılmaz kimdir?

Gönül Dağı'nda Aylin karakterini canlandıracak olan Berfin Yılmaz 1999 yılında doğdu.

Henüz 23 yaşında olan Berfin Kıymaz, Yetenek Evi Sanat Akademisi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.

Tiyatro sahnelerinde oyunculuk becerilerini geliştirdikten sonra Gönül Dağı dizisinin seçmelerine katılarak dizide Aylin karakterine hayat verme şansı kazanmıştır.

23 yaşındaki Berfin Kıymaz, ilk kez Gönül Dağı dizisi ile kamera önü oyunculuk deneyimi yaşayacak.