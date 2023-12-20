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Türk mimar Sedad Hakkı Eldem Google'a Doodle oldu

Sedad Hakkı Eldem kimdir? sorusu günün öne çıkan konularından oldu. Google, Türk mimar, akademisyen ve yazar Sedad Hakkı Eldem'ın 115. yaş gününü Doodle hazırlayarak kutladı. Google Doodle olan Sedad Hakkı Eldem, Türk mimarlık tarihinde iz bırakan bir isim olarak öne çıkmaktadır..Tarihi yapıların korunmasıyla ilgili olarak 1941-1945 arasında Eski Eserleri Muhafaza Encümeninde, daha sonradan 1962-1978 arasında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunda görev alan Sedad Hakkı Eldem, 1986’da Uluslararası Ağa Han Mimarlık Ödülü kazandı. Sedat Hakkı Eldem kimdir? İşte, Sedad Hakkı Eldem'in hayatı.

09:04 - 20/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Google Doodle
Google Doodle

Google, özel günleri ve önemli kişileri 'doodle' olarak ana sayfasına taşımaya devam ediyor. Bu kapsamda ünlü Türk mimarları arasında yer alan Sedad Hakkı Eldem doğum gününe özel Google'ın ana sayfasına taşındı. Peki, "Google'a 'doodle' olan Sedad Hakkı Eldem kimdir? Sedad Hakkı Eldem nerelidir?" İşte Sedad Hakkı Eldem'in hayatı ve kariyeri...

Google Sedat Hakkı Eldem'in 115. yaş gününü Doodle ile kutladı

Google, ana sayfasında bugüne özel hazırladığı "doodle" ile mimar Sedad Hakkı Eldem'in doğum gününü kutladı.

Doodle tıklandığında kullanıcılar, Türk mimar Eldem ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.

Doodle görselinde, Eldem'in yanı sıra kalem ve bina yer alıyor.

Sedad Hakkı Eldem Kimdir?

Sedad Hakkı Eldem, 20 Aralık 1908'de İstanbul'da doğmuş, 7 Eylül 1988'de yine aynı kentte hayatını kaybetmişti.

Sedad Hakkı Eldem, Osmanlı üst sınıfına mensup bir ailenin çocuğu olarak 1908 yılında İstanbul'da doğdu. Babası İsmail Hakkı Bey'in diplomat olması nedeniyle Sedad Hakkı Eldem'in çocukluğu Cenevre, Münih ve Zürih gibi Avrupa şehirlerinde geçti. İlköğretimi Fransızca liseyi ise Almanca okuyan Sedad Hakkı Eldem bu iki dile de oldukça hakimdir. 1924 yılında İstanbul'a döndü. 1928'de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi mimarlık bölümünü bitirdi. 1932'de İstanbul’da kendi bürosunu açtı, bir yandan da Güzel Sanatlar Akademisinde ders vermeye başladı, 1978'de emekli oluncaya değin Akademi öğretim üyeliği görevini sürdürdü.

II. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan ve ilk genel kurul toplantısını 1948’de Lozan’da yapan Uluslararası Mimarlar Birliği’nde (UIA) Türkiye’yi temsil etti. 1986’da Uluslararası Ağa Han Mimarlık Ödülü kazandı. 7 Eylül 1988'de İstanbul’da öldü.



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Türk mimar Sedad Hakkı Eldem Google'a Doodle oldu