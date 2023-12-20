Google, özel günleri ve önemli kişileri 'doodle' olarak ana sayfasına taşımaya devam ediyor. Bu kapsamda ünlü Türk mimarları arasında yer alan Sedad Hakkı Eldem doğum gününe özel Google'ın ana sayfasına taşındı. Peki, "Google'a 'doodle' olan Sedad Hakkı Eldem kimdir? Sedad Hakkı Eldem nerelidir?" İşte Sedad Hakkı Eldem'in hayatı ve kariyeri...

Sedad Hakkı Eldem, Osmanlı üst sınıfına mensup bir ailenin çocuğu olarak 1908 yılında İstanbul'da doğdu. Babası İsmail Hakkı Bey'in diplomat olması nedeniyle Sedad Hakkı Eldem'in çocukluğu Cenevre, Münih ve Zürih gibi Avrupa şehirlerinde geçti. İlköğretimi Fransızca liseyi ise Almanca okuyan Sedad Hakkı Eldem bu iki dile de oldukça hakimdir. 1924 yılında İstanbul'a döndü. 1928'de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi mimarlık bölümünü bitirdi. 1932'de İstanbul’da kendi bürosunu açtı, bir yandan da Güzel Sanatlar Akademisinde ders vermeye başladı, 1978'de emekli oluncaya değin Akademi öğretim üyeliği görevini sürdürdü.