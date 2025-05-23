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Google Meet’e yeni özellik: Yapay zekâ destekli anlık tercüme yapılabilecek mi? Kimler kullanabilecek?

Google Meet’e yeni özellik: Yapay zekâ destekli anlık tercüme yapılabilecek mi? Kimler kullanabilecek?

14:1623/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Google Meet, çevrim içi toplantı deneyimini bir adım ileri taşıyan yepyeni bir özellikle karşımıza çıktı. Google, kullanıcıların farklı dillerdeki konuşmaları kendi ses tonlarıyla anlık olarak tercüme edebileceği yeni dublaj çeviri sistemini tanıttı. Özellikle uluslararası ekiplerin iletişimini kolaylaştıracak bu yenilik, Google I/O 2025 etkinliğinde duyuruldu. Peki, Google Meet ile hangi diller anlık olarak tercüme edilebilecek?

KENDİ SESİNİZLE KONUŞUN, BAŞKA BİR DİLDE DUYULSUN

Google Meet’in duyurduğu bu yeni yapay zekâ özelliği, kullanıcı konuşurken orijinal sesini ve tonlamasını koruyarak farklı dile gerçek zamanlı çeviri yapıyor. Yani artık toplantıdaki yabancı dil bariyeri ortadan kalkıyor; konuşmanız, karşınızdaki kişiye kendi sesinizle çevrilmiş olarak iletiliyor.

Bu ileri düzey çeviri teknolojisi, Google'ın Gemini yapay zekâ modeline dayanıyor. Sistem sadece kelimeleri değil, vurguları ve duygusal tonları da başarıyla aktarıyor.

HANGİ DİLLER DESTEKLENİYOR?

Yeni Google Meet anlık dublaj çeviri özelliği şu an için İngilizce ve İspanyolca arasında çift yönlü olarak kullanılabiliyor. Ancak Google, önümüzdeki yaz aylarında Almanca, İtalyanca ve Portekizce dillerini de destek kapsamına alacağını duyurdu.

KİME SUNULACAK?

Bu yapay zekâ destekli çeviri özelliği herkese açık olmayacak. Google AI Pro ve yeni tanıtılan Google AI Ultra abonelik planlarına sahip kullanıcılar, bu gelişmiş özelliği kullanma ayrıcalığına sahip olacak.

GOOGLE MEET, GÖRÜNTÜLÜ KONFERANS REKABETİNDE VİTES YÜKSELTİYOR

Pandemi sonrası dönemde kullanım oranı biraz düşse de, görüntülü toplantı platformları kurumsal dünyada önemini koruyor. Google, Meet uygulamasına entegre ettiği yeniliklerle Zoom ve Microsoft Teams gibi rakiplerinin önüne geçmeyi hedefliyor.





#Google Meet
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