Spor Toto 1. Lig 24. haftasında Pendikspor evinde Altınordu’yu konuk etti. Maç ev sahibi ekip Pendikspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 10’ Ali Özgün, 61’ Ahmed Ildız ve 87’ Ali Han Tunçer’den geldi. Pendikspor bu sonuçla beraber maç fazlasıyla 40 puanla 3. sırada yer aldı. Pendikspor - Altınordu maç özetini izlemek ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.