Piyasalarda haftanın son işlem gününde grama altın yükseliş grafiğini sürdürdü. Analistler, Trump'ın faizler konusundaki açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu belirtiyor. Gram altın fiyatı günün kapanış saatlerinde 3 bin 198 lira seviyelerine çıkarak rekor tazeledi. İşte güncel altın fiyatları ve son gelişmeler.





GRAM ALTIN NE KADAR OLDU? 24 OCAK ALTIN FİYATLARI





Gram altın: 3.197 TL

Çeyrek altın: 5.238 TL

Yarım altın: 10.475 TL

Cumhuriyet altını: 20.864 TL





Not: Altın fiyatları anlık olarak değişkenlik göstermektedir.





ALTIN YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ





Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 3 bin 154 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,9 artışla 3 bin 183 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 200 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 740 liradan satılıyor.





Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,7 yükselişle 2 bin 773 dolardan işlem görüyor. Varlık fiyatlarında, ABD Başkanı Donald Trump'ın video konferans yöntemiyle katıldığı Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF), jeopolitik risklerin giderilmesine ilişkin mesajları ile faiz oranlarının düşürülmesi gerektiği yönündeki açıklamalarının ardından pozitif bir seyir öne çıkıyor.





Analistler, Trump'ın faizler konusundaki açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu belirterek, düşük petrol fiyatları ve politika faizinin imalat sanayi aktivitesi ve büyüme için olumlu etkilerinin olabileceğini ifade etti.





Trump'ın Meksika, Kanada, Çin ve Avrupa Birliği gibi ticari partnerlerine uygulamayı planladığı tarifelere ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü aktaran analistler, tarifelerin enflasyonist baskıları artırmasının ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasını gevşetme hızını yavaşlatmasının önemli riskler olarak görüldüğünü söyledi.





Günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 790 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 750 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.





ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 784 DOLAR





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 784 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1 artarak 3 milyon 182 bin 500 lira oldu.





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,10, bileşik getirisi de yüzde 38,18 seviyesinde gerçekleşti.





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,5745 lira, satışta 35,7170 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,5666 lira, satışta 35,7091 lira olarak belirlemişti.





Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0500, sterlin/dolar paritesi 1,2460 ve dolar/yen paritesi 155,90 düzeyinde seyrediyor.



