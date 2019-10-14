Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 464,00 lira, Cumhuriyet altını 1.899,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,89 yükselişle 285,20 liradan işlem gördü.

14 EKİM ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:



CUMA PAZARTESİ

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 279,70 279,90 285,00 285,20

Cumhuriyet Ata Lira 1.843,00 1.864,00 1.878,00 1.899,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 255,00 259,00 260,00 264,00

Lira(Tam) Ziynet 1.801,00 1.821,00 1.835,00 1.855,00

Yarım Ziynet 901,00 911,00 918,00 928,00

Çeyrek Ziynet 450,00 455,00 459,00 464,00

Altının kilogramı 284 bin 700 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 284 bin 700 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 280 bin lira, en yüksek 284 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,74 artışla 284 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 387 milyon 944 bin 495,64 lira, işlem miktarı ise 1.389,40 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 391 milyon 543 bin 519,07 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, İstanbul Altın Rafinerisi, DenizBank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 282.600,00 1.498,75

En Düşük 280.000,00

En Yüksek 284.900,00

Kapanış 284.700,00

Ağırlıklı Ortalama 283.169,01

Toplam İşlem Hacmi (TL) 391.543.519,07

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.389,40

Toplam İşlem Adedi 27