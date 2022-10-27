2022 Green Card başvuruları ne zaman sona eriyor?

Green Card başvuru tarihleri 2022, başvuruların 5 Ekim 2022 tarihinde başlamasıyla birlikte gündemdeki yerini aldı. Green Card başvuru şartları güncellenmiş olarak kamuyla paylaşılırken, pasaport ve İngilizce şartı önemini koruyor. Green Card başvuru ekranı bir süre daha açık olacakken, Green Card başvurularını henüz gerçekleştirmeyenler son başvuru gününü merak ediyor.

GREEN CARD BAŞVURALARI NE ZAMAN BİTECEK?

5 Ekim'de başlayan Green Card başvuruları, 8 Kasım 2022 tarihinde sona erecek.

GREEN CARD BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (https://dvprogram.state.gov/) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.

Başvuru sitesi İngilizce olduğu için tüm aşamaların iyi anlaşılması ve doğru cevaplanması gerekir. Ayrıca Green Card başvurusu yapan kişiler, bilgilerini hatasız bir şekilde girmelidir

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GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olması. Türkiye, bu hakka sahip olan ülkelerdendir. Amerika Birleşik Devletleri, son 5 yıl içinde kendi sınırları içine toplamda 50 bin kişiden fazla göç vermiş olan ülkelere genellikle Green Card başvurusu hakkı tanımamaktadır.

En az lise mezunu olmak.

Eğer lise mezunu olma koşulu sağlanamıyor ise bu durumda geçen son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir işte en azından 2 yıl süresince çalışmış olmak. Bu iş deneyiminin Amerika Birleşik Devletleri'nin Çalışma Bakanlığı'na ait meslek unvanları listesi gözetilerek, orada bulunan uygun unvan karşılığına göre bildirilmesi gerekmektedir.

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18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabilmektedir.

Green Card resmî web sayfası üzerinden başvuru yapmak.

Başvuruda kullanılan fotoğrafın, gerekli ölçülerle ve mevcut halimizle birebir uyumlu olması.

Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekmektedir.

Green Card çekilişi başvurularında artık pasaport şartı aranmayacak. Başvurmak isteyen adaylar, pasaportlarını yenilemeden başvuruda bulunabilecek.

GREEN CARD BAŞVURUSU ÜCRETLİ Mİ?

Green Card çekilişi için başvuru yapmak ücretsizdir. Ancak başvuru yapacak kişiler, başvuruyu yapmak için yeterli İngilizce bilgisine sahip değillerse, aracı kurumlara başvurarak onların yardımıyla da başvuru yapabilmektedir. Böyle durumlarda başvuru hizmetini satın almak için aracı kuruma belirli bir ödeme yapılması gerekmektedir.

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Ancak çekiliş sonucunda Green Card almaya hak kazanılırsa, sonrasında Amerika'ya gitmek amacıyla başvuru aşamasında farklı kalemlerde bazı ödemeler yapılması gerekmektedir.