Greyfurt faydaları ve zararları

Kış aylarının sevilen meyvesi greyfurt, birçok sağlık sorununa iyi geldiği gibi cilt sağlığı içinde oldukça önemli bir besin. Cilt uzmanı ve Phanes Beauty Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akın kış aylarında tüketilen greyfurt meyvesinin cilt üzerindeki etkileri hakkında bilgiler verdi. İşte detaylar.

GREYFURTUN FAYDALARI NELER?

Cilt uzmanı ve Phanes Beauty Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akın kış aylarında tüketilen greyfurt meyvesinin cilt üzerindeki etkileri hakkında bilgiler verdi. Özellikle içerisinde bulunan kolajen ile cildin yaşlanmasını önlediğini ve ciltte oluşan lekelerin rengini açtığını belirten Akın,

“İnsan vücudunda yaş ilerledikçe kolajen üretimi azalır. Bu üretimin azalmasıyla birlikte cildimizde yaşlanma yavaş yavaş ortaya çıkar. Kolajen eksikliğinin yansımaları en çok cildimizde görülüyor; cildimiz sıkılığını kaybederek sarkar, matlaşır ve kırışıklar kaçınılmaz hale gelir. Son yıllarda güzellik ve besin takviyesi sektörünün gözdesi olan kolajen, ayrıca eklem kıkırdaklarından tendonlara, dişlerden tırnaklara kadar pek çok organ ve dokulara fayda sağlıyor. İnsan vücudunda en çok bulunan protein olan kolajenin temel görevi; vücudun kemik, kıkırdak ve kas dokularına yapısal destek vermek olarak biliniyor. Kolajeni vücudumuz kendi üretiyor. Ancak 25’li yaşlardan itibaren vücudumuzda kolajen üretimi yavaşlamaya başlarken, 35’li yaşlardan sonra yavaşlama hızını artırıyor, bunun sonucunda olumsuz etkiler kendini daha fazla gösteriyor. Bu protein et balık ve yumurta beyazı gibi yiyeceklerde olduğu bilinse de kış meyvelerinden biri olan greyfurtta da önemli miktarda bulunuyor” dedi.

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Greyfurtun uzmanlara göre cilt sağlığı dışında da birçok faydası bulunuyor.

> Greyfurtta bulunan lif, potasyum, likopen, C vitamini ve kolin birleşimi kalp sağlığına katkı sağlar.

> Greyfurt yüksek miktarda su ve lif içerir. 200 gram ağırlığındaki bir greyfurt, 182 gram su ve 2.2 gram lif içerir. Lif ve su, hem kabızlığı önlemede hem de sindirim sisteminin düzgün çalışmasında oldukça etkilidir.

> Greyfurt, glisemik indeksi düşük bir meyve olarak kan şekeri seviyelerinde olumsuz bir etki yaratmaz. Araştırmalar, greyfurtun tip 2 diyabet üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu gösteriyor.

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> Greyfurt kan damarlarını korumasının yanında dokuların bütünlüğünün sağlanmasına destek vermektedir.

> Greyfurtta bulunan zengin antioksidan bağışıklığın güçlenmesini sağlamaktadır.

> İskelet sistemi kasların kuvvetlenmesi greyfurt tüketimi ile mümkündür.

> Sinir hücreleri arasında iletişimin sağlıklı olmasına destek verir.

> Greyfurt tüketen kişiler ince uzun olurlar. Dolayısıyla zayıflamak isteyenlerin en büyük destekçisi olan greyfurt yağların eritilmesine de yardımcı olmaktadır.

GREYFURT ZARARLI MI?

Sindirim sisteminin parçalamada zorlandığı meyve asidi içeren bazı meyveleri tüketirken dikkat edilmelidir. Dolayısıyla günde 1’den fazla greyfurtun tüketilmesi önerilmemektedir. Ayrıca cildin asitle temas ettiği yerlerde, döküntü veya ağız bölgesinde kızarıklık görülebilmektedir.

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KİMLER GREYFURT YEMEMELİ?

Greyfurt tüketmenin vücut için sağladığı birçok fayda olmasına rağmen bazı kişilerin tüketmemesi gerekmektedir.

> Diş minesi erozyonu olan kişiler,

> Reflü hastalığı olanlar,

> Böbrek yetmezliği veya rahatsızlığı olanlar yememelidir.

Greyfurtun içerisinde potasyum oldukça fazladır. Bu sebeple, potasyum içeriği fazla olan greyfurtun, böbrekleri çok iyi çalışmayan bireyler tarafından tüketilmesi sakıncalıdır.