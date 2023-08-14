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Girit Kabaklı Kaymaklı Risotto nasıl yapılır?

Girit Kabaklı Kaymaklı Risotto, klasik bir risottonun yorumu olarak yapılan güzel bir yemek tarifi. Masterchef 13 Ağustos yarışmasında şefler tarafından Girit Kabaklı Kaymaklı Risotto yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Girit Kabaklı Kaymaklı Risotto nasıl yapılır? Girit Kabaklı Kaymaklı Risotto yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Girit Kabaklı Kaymaklı Risotto yemek tarifi!

12:35 . 14/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Girit kabaklı risotto

Girit kabaklı risotto

MasterChef programında yapılan Girit Kabaklı Kaymaklı Risotto tarifi merak kazandı. Risotto'nun farklı bir çeşidi olan girit kabaklı kaymaklı risotto tarifini, yapılışı sizler için derledik.

GİRİT KABAKLI KAYMAKLI RİSOTTO TARİFİ

Malzemeler:
  • 1 su bardağı arborio pirinci (veya risotto pirinci)
  • 1 orta boy kabak, rendelenmiş
  • 1 soğan, doğranmış
  • 2 diş sarımsak, doğranmış
  • 1/4 su bardağı beyaz sirke
  • 3 su bardağı tavuk veya sebze suyu
  • 1/2 su bardağı kaymak
  • 1/4 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri
  • Tuz ve karabiber
  • Zeytinyağı
  • Taze biberiye veya fesleğen yaprakları (isteğe bağlı)

GİRİT KABAKLI KAYMAKLI RİSOTTO NASIL YAPILIR?

Tavuk veya sebze suyunu kaynatın ve ardından altını kısarak sıcak tutun.

Orta boy bir tencereye biraz zeytinyağı ekleyin. Doğranmış soğanları ekleyerek pembeleşene kadar kavurun.

Sarımsakları ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.

Rendelenmiş kabakları ekleyin ve kabaklar yumuşayıp suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Arborio pirincini ekleyin ve pirinç taneleri şeffaflaşana kadar kavurun. Pirinçlerin kenarları şeffaflaşmış, ancak ortaları beyaz kaldığında yeterince kavrulduklarını anlayabilirsiniz.

Beyaz sirkeyi ekleyin ve pirinçlerin üzerine dökün. Sirke neredeyse buharlaşana kadar karıştırın.

Sıcak suyu, yavaşça 1 kepçe kadar ekleyin ve karıştırın. Pirinç suyu çekene kadar karıştırmaya devam edin. Sırayla sıcak su eklemeye devam edin ve sürekli karıştırarak pişirin. Bu aşama, pirincin kremamsı bir kıvama gelmesini sağlar.

Kaymak ve rendelenmiş parmesan peynirini ekleyin. Karıştırarak eriyene kadar pişirin.

Tuz ve karabiberle tatlandırın. İsteğe bağlı olarak taze biberiye veya fesleğen yaprakları da ekleyebilirsiniz.

Risotto, kıvamını aldığında ocaktan alın. Üzerini kapatarak birkaç dakika dinlendirin.

Servis yaparken üzerine ekstra parmesan peyniri serpiştirerek sıcak servis edin.

Risotto Nedir?

İtalyan mutfağının en popüler yemeklerinden biri olan Risotto, pirinç kullanılarak yapılan klasik bir yemek türüdür.

Pilavı doğru şekilde yapıldığında ve uyumlu malzemeler kullanıldığında sofralara renk ve alternatif katacak bir yemek meydana gelir.

#risotto
#girit kabaklı risotto
#kaymaklı risotto
#masterchef
1 saat önce
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