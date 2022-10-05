Gençlik ve Spor Bakanlığı son sınıf ve lisans mezunlarına 'Akademik Kamplar' projesi düzenleyecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı, akademik kariyer planlayan üniversite son sınıf ve lisans mezunu öğrencilere yönelik 'Akademik Kamplar' projesi düzenleyecek. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin farklı noktalarındaki 43 gençlik kampında on binlerce genci misafir eden Gençlik ve Spor Bakanlığı, bu kez de lisans son sınıf ve yeni mezun öğrencilere yönelik özel içerikli kamplara ev sahipliği yapacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Akademik Kamplar'a ilişkin yaptığı açıklamada, üniversite son sınıf ve lisans mezunu olup, akademik kariyer yapmak isteyen gençlere yönelik özel organizasyona ev sahipliği yapacaklarını kaydetti.

GSB Akademik Kamplar hangi alanlarda yapılacak?

Bakan Kasapoğlu, kamplar özelinde 4 üniversite ile iş birliği gerçekleştirdiklerini ve 'Akademik Kamplar'ın öğrencilere büyük faydalar sağlayacağını belirterek, "Bu önemli projede bizlerle birlikte olan İstanbul Teknik Üniversitesi, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum.

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Kamplarımız; Sosyal ve Beşeri Bilimler, Fen ve Mühendislik Bilimleri, Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar (Müzik) alanlarında gerçekleştirilecek. Bu değerli organizasyonumuza üniversitelerin ilgili bölümlerinde son sınıfta okuyan öğrencilerimizle yeni mezunlarımız müracaat edebilecek" dedi.

'Akademik Kamplar'ın İstanbul Marmaracık Gençlik Kampı ile Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'nda 8 dönem şeklinde düzenleneceğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Kamplarımızda, Türkiye'nin saygın üniversitelerinden önemli akademisyenler ve profesyoneller gençlerle buluşacak" açıklamasında bulundu.

GSB Akademik Kamplarda hangi kurslar var?

'Akademik Kamplar'da; bilim felsefesi sohbetleri, araştırma tekniklerinde yeni ve yenilikçi yöntemler, workshoplar, bilimsel burs imkanları (TÜBİTAK/Ulusal Ajans) ve destek programları, literatür çalışmaları ve kamp etkinlikleri (macera parkuru, zipline, bisiklet, kültür gezisi, doğa yürüyüşü, bisiklet vb.) sunulacak.

GSB Akademik Kamplarına başvurular ne zaman?

GSB Akademik Kamplarına başvurular, 5-17 Ekim tarihleri arsında ’www.akademikkamplar.gsb.gov.tr' adresinden yapılacak.

GSB Akademik Kamplara kimler başvuruda bulunacak?

Katılımın ücretsiz olacağı kamplara üniversite sonrası lisansüstü akademik çalışma yapmak isteyen bütün gençler başvurabilecek.