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Gençlik ve Spor Bakanı duyurdu! Gençlik ve Spor Bakanlığı 11 bin 455 personel alımı yapacak

GSB personel alımı başvuru tarihleri ve şartları son dakika açıklaması sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 11 bin 455 sözleşmeli personel alacaklarını bildirdi. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları belli oldu mu? Hangi kadrolara alım yapılacak? İşte detaylar...

11:30 . 24/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
GSB personel alımı

GSB personel alımı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlığa 11 bin 455 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Peki, 2023 GSB personel alımı başvuruları ne zaman? GSB personel alımı başvuru şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir?

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 11 bin 455 sözleşmeli personel alacaklarını bildirdi. Başvurular 28 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde yapılabilecek.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Başvurular büro personeli, psikolog ve destek personeli (temizlik) için 28 Ağustos-1 Eylül, koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli (bakım-onarım) için 28 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde yapılabilecek.

Bakan Bak, sosyal medya hesabından, bakanlık merkez ve taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere 4 bin 138 destek personeli, 3 bin 622 koruma ve güvenlik görevlisi, 3 bin 295 büro personeli, 400 de psikolog alınacağını duyurdu.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını alımların Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı adresinden elektronik ortamda gerçekleştirecek.



#Gençlik ve Spor Bakanlığı
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