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Gümüşhane seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve milletvekili oy oranları

Gümüşhane seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri kapsamında sorgulanıyor. YSK, 2023 seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. Oy verme işlemi saat 08.00’de başlayacak ve 17.00’de sona erecek. 2023 seçimleri için Gümüşhane'de 169.594 seçmen 968 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre Gümüşhane 5 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Gümüşhane’de hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Gümüşhane milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Gümüşhane seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

15:31 . 5/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Gümüşhane seçim sonuçları

Gümüşhane seçim sonuçları

14 Mayıs seçimleri Gümüşhane’de büyük bir heyecanla bekleniyor. 2023 Gümüşhane seçim sonuçları bu bağlamda yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan aday olarak oy pusulasında yer alacak. Meclis seçimlerinde ise 24 siyasi parti 2023 seçimleri için yarışacak. Peki, 2023 Gümüşhane seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları Gümüşhane.

AK PARTİ GÜMÜŞHANE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

CELALETTİN KÖSE

ÜNAL YILMAZ

CHP GÜMÜŞHANE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1.SIRA MUZAFFER ALTIPARMAK (İYİ PARTİ)

2.SIRA BEDRİ AĞAÇ (CHP)

MHP GÜMÜŞHANE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 MUSA KÜÇÜK

2 BİROL TUĞLU

2023 seçimleri Gümüşhane seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Gümüşhane cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Gümüşhane milletvekilleri burada yer alacaktır.

2018 Gümüşhane Cumhurbaşkanı seçim sonuçları

2018 Gümüşhane cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 77,1’ini alırken, Gümüşhane Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 12,8’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 1,6’sını, Temel Karamollaoğlu oyların yüzde 1,6’sını, Selahattin Demirtaş da oyların yüzde 0,3’ünü, Doğu Perinçek ise oyların yüzde 0,1’ini aldı.

2018 Gümüşhane milletvekili genel seçim sonuçları Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları

Gümüşhane Cumhur İttifakı oy oranı % 77,4 olurken, AK Parti 2 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı Gümüşhane oy oranı yüzde 20,8’ini aldı.

2018 seçimi: Gümüşhane’de kazanan milletvekilleri isim listesi

24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre, 27. dönem Gümüşhane milletvekilleri şunlardır:

  • Cihan Pektaş (AK Parti)
  • Hacı Osman Akgül(AK Parti)

2018 Gümüşhane’de hangi parti ne kadar oy aldı?

Gümüşhane 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

  1. AK Parti % 56,9
  2. MHP % 20,6
  3. İYİ Parti % 11,3
  4. CHP % 14,6
  5. SP % 2

2019 Gümüşhane yerel seçim sonuçları

AK Parti Gümüşhane Belediye başkan adayı Ercan Çimen oyların % 49,16’sını alırken, MHP adayı Sabri Varan ise oyların % 30,02’sini aldı.

Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partilerin sandalye sayıları:

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli (24 Haziran 2018)

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli (24 Haziran 2018)

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.


Çankırı Cumhurbaşkanı seçimi oy oranları milletvekili seçim sonuçları
Çankırı Cumhurbaşkanı seçimi oy oranları milletvekili seçim sonuçları

Cumhurbaşkanlığı seçimi Çankırı sonuçları için geri sayım sürüyor. Türkiye 14 Mayıs’ta 13. Cumhurbaşkanı ile 28. dönem milletvekili seçimi için sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı adaylarının aldığı oy oranları ile 28. dönem Adana milletvekili seçim sonuçları seçim akşamı anlık olarak açıklanacak. Çankırı cumhurbaşkanı seçimi için Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan yarışacak. Çankırı 2 milletvekilini Meclis’e göndermekte. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Çankırı’da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Çankırı milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Çankırı seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

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#2023 Gümüşhane seçim sonuçları
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