|
Özgün

Gümüşhane seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları

2023 Gümüşhane seçim sonuçları oy sayımlarının tamamlanmasının ardından belirlendi. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için milyonlarca seçmen sandık başına gitti. 98.694 seçmenin olduğu Gümüşhane’de 567 sandıkta oy kullanıldı. İl genelinde kullanılan 82.155 oyun 80.258’i geçerli sayıldı. Gümüşhane’de seçime katılım oranı % 79,1 oldu. Seçim sonuçlarına göre Gümüşhane’de kazanan 2 milletvekilinin hangi partiye gitti de belli oldu. Peki, 2023 seçimlerinde Gümüşhane’de hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Gümüşhane milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Gümüşhane seçim sonuçlarına göre Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi oy oranları.

17:51 . 17/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Gümüşhane seçim sonuçları

Gümüşhane seçim sonuçları

Gümüşhane seçim sonuçları,
dahilinde açıklandı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından başlayan oy sayımı sona erdi. başladı. Gümüşhane’de seçimin kazananının kim olacağı merak konusuydu. Gümüşhane seçim sonuçları belli oldu. 2023 Cumhurbaşkanlığı Gümüşhane seçim sonuçları,
, ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim sonuçları, hangi ilçede hangi partinin adayı önde, Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde gibi seçim gündemiyle ilgili tüm gelişmeler anlık ve canlı olarak Yenişafak seçim sayfasından takip edildi. İşte Gümüşhane’de 2 milletvekili gönderen Gümüşhane seçim sonuçlarında partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları.

Gümüşhane 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları

na göre % 74.42 oranında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan oy alırken Gümüşhane Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu % 19,92 oranında oy aldı. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan Gümüşhane’de aldığı oy oranı ise % 5.34 oldu.

Gümüşhane milletvekili seçim sonuçları 2023

na göre AK Parti oyların % 47.8’ini alırken MHP % 26.4 oranında oya sahip oldu. Gümüşhane’de İYİ Parti % 18.3, Yeniden Refah Partisi % 2.7, Zafer Partisi % 1.1 oranında oy aldı.

Gümüşhane’de kazanan milletvekilleri kim oldu?

  • Celalettin Köse AK Parti
  • Musa Küçük MHP

AK PARTİ GÜMÜŞHANE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

CELALETTİN KÖSE

ÜNAL YILMAZ

CHP GÜMÜŞHANE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1.SIRA MUZAFFER ALTIPARMAK (İYİ PARTİ)

2.SIRA BEDRİ AĞAÇ (CHP)

MHP GÜMÜŞHANE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 MUSA KÜÇÜK

2 BİROL TUĞLU

2018 Gümüşhane Cumhurbaşkanı seçim sonuçları

2018 Gümüşhane cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 77,1’ini alırken, Gümüşhane Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 12,8’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 1,6’sını, Temel Karamollaoğlu oyların yüzde 1,6’sını, Selahattin Demirtaş da oyların yüzde 0,3’ünü, Doğu Perinçek ise oyların yüzde 0,1’ini aldı.

2018 Gümüşhane milletvekili genel seçim sonuçları Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları

Gümüşhane Cumhur İttifakı oy oranı % 77,4 olurken, AK Parti 2 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı Gümüşhane oy oranı yüzde 20,8’ini aldı.

2018 seçimi: Gümüşhane’de kazanan milletvekilleri isim listesi

24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre, 27. dönem Gümüşhane milletvekilleri şunlardır:

  • Cihan Pektaş (AK Parti)
  • Hacı Osman Akgül(AK Parti)

2018 Gümüşhane’de hangi parti ne kadar oy aldı?

Gümüşhane 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

  1. AK Parti % 56,9
  2. MHP % 20,6
  3. İYİ Parti % 11,3
  4. CHP % 14,6
  5. SP % 2

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partilerin sandalye sayıları:

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

2019 Gümüşhane yerel seçim sonuçları

AK Parti Gümüşhane Belediye başkan adayı Ercan Çimen oyların % 49,16’sını alırken, MHP adayı Sabri Varan ise oyların % 30,02’sini aldı.

Artvin Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları, oy oranları
Artvin Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları, oy oranları

Artvin seçim sonuçları için heyecan dorukta. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için YSK takvimi işliyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarışacak.Yurt dışındaki seçmenler yoğun bir şekilde sandık başına gitti. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Artvin’de hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Artvin milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Artvin seçim sonuçlarına göre Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Kemalpaşa, Murgul, Şavşat, Yusufeli Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

Çankırı seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları
Çankırı seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları

2023 Çankırı seçim sonuçları oy sayımlarının tamamlanmasının ardından belirlendi. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için milyonlarca seçmen sandık başına gitti. 144.971 seçmenin olduğu Çankırı’da 701 sandıkta oy kullanıldı. İl genelinde kullanılan 129.259 oyun 126.302’si geçerli sayıldı. Çankırı’da seçime katılım oranı % 89,2 oldu. Seçim sonuçlarına göre Çankırı’da kazanan 2 milletvekilinin hangi partiye gitti de belli oldu. Peki, 2023 seçimlerinde Çankırı’da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Çankırı milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Çankırı seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

#seçim 2023
#Gümüşhane seçim sonuçları
#Gümüşhane cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
#2023 Gümüşhane seçim sonuçları
43 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Gümüşhane seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları