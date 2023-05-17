Gümüşhane seçim sonuçları
Gümüşhane 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları
Gümüşhane milletvekili seçim sonuçları 2023
Gümüşhane’de kazanan milletvekilleri kim oldu?
- Celalettin Köse AK Parti
- Musa Küçük MHP
AK PARTİ GÜMÜŞHANE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
CELALETTİN KÖSE
ÜNAL YILMAZ
CHP GÜMÜŞHANE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1.SIRA MUZAFFER ALTIPARMAK (İYİ PARTİ)
2.SIRA BEDRİ AĞAÇ (CHP)
MHP GÜMÜŞHANE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 MUSA KÜÇÜK
2 BİROL TUĞLU
2018 Gümüşhane Cumhurbaşkanı seçim sonuçları
2018 Gümüşhane cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 77,1’ini alırken, Gümüşhane Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 12,8’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 1,6’sını, Temel Karamollaoğlu oyların yüzde 1,6’sını, Selahattin Demirtaş da oyların yüzde 0,3’ünü, Doğu Perinçek ise oyların yüzde 0,1’ini aldı.
2018 Gümüşhane milletvekili genel seçim sonuçları Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları
Gümüşhane Cumhur İttifakı oy oranı % 77,4 olurken, AK Parti 2 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı Gümüşhane oy oranı yüzde 20,8’ini aldı.
2018 seçimi: Gümüşhane’de kazanan milletvekilleri isim listesi
24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre, 27. dönem Gümüşhane milletvekilleri şunlardır:
- Cihan Pektaş (AK Parti)
- Hacı Osman Akgül(AK Parti)
2018 Gümüşhane’de hangi parti ne kadar oy aldı?
Gümüşhane 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:
- AK Parti % 56,9
- MHP % 20,6
- İYİ Parti % 11,3
- CHP % 14,6
- SP % 2
24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.
24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.
Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partilerin sandalye sayıları:
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1
2019 Gümüşhane yerel seçim sonuçları
AK Parti Gümüşhane Belediye başkan adayı Ercan Çimen oyların % 49,16’sını alırken, MHP adayı Sabri Varan ise oyların % 30,02’sini aldı.