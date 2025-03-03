Gümüşhane'de yarın 4 Mart okullar tatil mi? Valilik açıklaması var mı?

Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerinde Gümüşhane'de kar yağışı beklentisi yer alıyordu. Kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışının ardından okulların tatil edilmesine ilişkin resmi açıklama yapıldı. İşte Gümüşhane'de okulların tatil olması ile ilgili yapılan son dakika açıklamaları.





GÜMÜŞHANE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 4 MART

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kar nedeniyle eğitime yarın (4 Mart) ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet yürüten resmi/özel tüm eğitim-öğretim kurumlarındaki eğitim faaliyetlerine 4 Mart 2024 Salı günü 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Kamuda çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.





GÜMÜŞHANE'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR





Gümüşhane'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiliyor. Kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı 2 bin 200 rakımlı Gümüşhane - Erzincan il sınırındaki Pöske Dağı'nda ulaşımda aksamalara neden oluyor.





Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine, Pöske Dağı geçidinde yoğun kar yağışı nedeniyle kara yolunun, geçici bir süre çekici türü araçların geçişine kapatıldığını söyledi. Baruş, araçların bekleme alanlarında bekletildiğini ifade ederek, "Yol diğer araçların geçişine açık. Yol, kar yağışının durumuna göre karayolları tarafından gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra çekici türü araçlar için tekrar trafiğe açılacak." diye konuştu.



