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Güncel döviz kurları 5 Mayıs Pazartesi: Dolar, Avro, Sterlin ne kadar? İşte piyasalarda son durum

Güncel döviz kurları 5 Mayıs Pazartesi: Dolar, Avro, Sterlin ne kadar? İşte piyasalarda son durum

19:415/05/2025, Pazartesi
G: 5/05/2025, Pazartesi
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Döviz kurlarında son durum
Döviz kurlarında son durum

Cuma gününü 38,5690 seviyesinden tamamlayan Dolar/TL kuru, pazartesi sabah saatlerinde yüzde 0,1 artışla 38,5920 seviyesinden işlem gördü. Günün kapanış verilerinin gelmesiyle birlikte, İstanbul serbest piyasada doların alış fiyatı 38,5820, satış fiyatı ise 38,5830 lira oldu. Peki avro ve sterlin fiyatlarında son durum nedir? İşte 5 Mayıs piyasalardan son gelişmeler ve güncel döviz kurları.

Dolar/TL, küresel belirsizliklere rağmen yatay-yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Avro ve Sterlin gibi diğer para birimleri ise dolardaki göreli güçlenmeye karşılık zayıflama eğiliminde. ABD'den gelecek ekonomik veriler ve ticaret politikaları döviz kurları üzerindeki etkisini sürdürmesi bekleniyor. İşte 5 Mayıs 2025 tarihli döviz kurlarındaki son durum.


DÖVİZ FİYATLARI (5 MAYIS)

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

Dolar/TL haftaya nasıl başladı?

Cuma Günü Kapanış: 38,5690 TL (yüzde 0,3 artış)

Pazartesi Sabah (09.30): 38,5920 TL (yüzde 0,1 artış)


İstanbul Serbest Piyasa (Pazartesi):

Alış: 38,5820 TL

Satış: 38,5830 TL

Ankara Serbest Piyasa (Pazartesi):

Alış: 38,5520 TL

Satış: 38,6320 TL


Avro ve Sterlin'de Durum

Avro/TL:
Haftaya düşüşle başladı (%0,3 düşüşle 43,7670 TL)
İstanbul’da alış-satış fiyatı:

Cuma: 43,8720 – 43,8730

Pazartesi: 43,8240 – 43,8250

Sterlin/TL:
Aynı şekilde düşüş eğiliminde (%0,3 azalışla 51,3250 TL)

İstanbul’da:

Cuma: 51,4400 – 51,4700

Pazartesi: 51,3900 – 51,4200


PİYASALARDA GÜN SONU RAKAMLARI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 55,39 puan azalarak 9.112,19 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 50,19 puan ve yüzde 0,55 artışla 9.217,78 puandan başladı.


Gün içinde en düşük 9.087,81 puanı, en yüksek 9.240,67 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,60 değer kaybıyla 9.112,19 puandan tamamladı. BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 68,59 puan ve yüzde 0,69 kayıpla 9.931,86 puandan kapandı.


Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,77, sanayi endeksi yüzde 0,13, teknoloji endeksi yüzde 0,41 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,18 değer kazandı.


BIST 100 endeksine dahil hisselerin 36'sı prim yaptı, 63'ü geriledi, 1 tanesi yatay seyretti. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Koç Holding ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


Altının ons fiyatı 3 bin 316 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 3 bin 316 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,2 artışla 4 milyon 180 bin lira oldu.


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 42,48, bileşik getirisi de yüzde 46,99 seviyesinde gerçekleşti.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 38,4836, satışta 38,6378 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 38,3427, satışta 38,4963 lira olarak belirlemişti.


Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1320, sterlin/dolar paritesi 1,3290 ve dolar/yen paritesi 143,80 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,6 azalışla 59,7 dolardan işlem görüyor.

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Güncel döviz kurları 5 Mayıs Pazartesi: Dolar, Avro, Sterlin ne kadar? İşte piyasalarda son durum