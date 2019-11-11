​ İmamoğlu, 295 bin m2 arazinin yeşil alan ilan edilmesini ‘başkanlık yetkisi’ ile reddetti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti Grubu’nun teklifiyle yeşil alan kapsamına alınan 295 bin metrekare yeşil alanı ‘Başkanlık Reddi’ ile iade etti. AK Parti, ekim ayında İstanbul Büyükşehir Meclisi toplantısında, İBB yönetiminin yeşil alan talanına 'dur' demişti. İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporuna göre Başakşehir ve Tuzla'da muhtelif ada ve parsellerde bulunan 11 taşınmazın park, deprem ve toplanma alanı olarak plan değişikliği yapılması talep edildi. Meclis toplantılarında iki günde 7 ilçede yaklaşık 295 bin metrekare yeşil alan AK Parti’nin evet oyları ile İstanbul'a kazandırıldı. İBB Meclisi’nden geçen teklif Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun imzasına takıldı.

İmamoğlu reddetti

Ekim ayında 295 bin metrekare alanı CHP’nin hayır oylarına rağmen İBB AK Parti Grubu evet diyerek İstanbul'a kazandırdı. Meclis’in bu kararı ardından devreye giren İBB Başkanı İmamoğlu ‘Başkanlık Reddi’ ile bu kararı iade etti.

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Silahtarağa ileri biyolojik arıtma tesisini de iptal etmişti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesini de iptal etmişti. İmamoğlu, düzenlediği 'temel atmama' töreniyle projeyi iptal ettiğini duyurmuştu.