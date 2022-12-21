Gündem 0,5lerin isyanı Küçük partiler aday belirleme sürecinde masada hoşnutsuzluğa yol açıyor
POLİTİKA

0,5’lerin isyanı: Küçük partiler aday belirleme sürecinde masada hoşnutsuzluğa yol açıyor

CHP’nin kurduğu 6’lı masada küçük partilerin “cumhurbaşkanını belirlemede eşit” olması İYİ Parti ve CHP’lilerde hoşnutsuzluğa yol açıyor. İYİ Parti’de “oy oranıyla orantılı bir temsil olsun” yorumları var. Hedefteki DEVA, Gelecek, SP’de ise her bir oyun önemine dikkat çekiliyor, “Görmezden gelinirsek %0,5’imiz seçimlerde değerini bulur” deniliyor.

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Mehmet Güney Yeni Şafak
0,5’lerin isyanı: Küçük partiler aday belirleme sürecinde masada hoşnutsuzluğa yol açıyor
​6’lı masayı oluşturan büyük ve küçük ortaklar arasında eşitlik krizi yaşanıyor.

6’lı masayı oluşturan büyük ve küçük ortaklar arasında eşitlik krizi yaşanıyor. Oy oranı yüzde 0,5 ila 1 arasında değiştiği belirtilen partilerin her konuda “eşitiz” demesinin CHP örgütünü huzursuz ettiği, aynı rahatsızlığın İYİ Parti teşkilatlarında da yaşandığı vurgulanıyor.

KARİYERLERİNİ BİZE BORÇLULAR

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere CHP örgütü ile İYİ Parti teşkilatının masadaki diğer paydaşlara göre daha etkili olduğu ancak masadaki küçük partilerin ‘6 lider de eşit söz sahibi olduğuna göre biz de eşitiz’ demesinin, 6’lı masanın yerelde uyum içinde çalışmasının önüne geçtiği iddia ediliyor. CHP içinde bir kesim de 31 Mart seçimlerinden alınan soncun ardından kurulan DEVA ve Gelecek Partileri için ‘siyasi kariyerlerini bize borçlular’ diyerek, bu partilerin kamuoyu desteğinin kurulduğu günden bu yana aynı seviyeye kaldığına işaret ediyor.

Bu parti tabanlarında masayı oluşturan küçük aktörlerin tutumlarının uzlaşmadan çok dayatmayı çağrıştırdığı eleştirileri dillendiriliyor. Bu çerçevede CHP koridorlarında “CHP 6’lı masadaki partilerin oy oranından daha fazla oy alıyor. 0,5 ve bir puan alan partiler dayatmada bulunuyor. Bu da CHP içinde rahatsızlık yaratıyor. Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde, Kılıçdaroğlu kadar söz sahibiler” eleştirileri dikkat çekiyor. Masanın ortaklarından olan DEVA, Gelecek, SP e DP’de ise düşünce tam tersi yönünde, “Yüzde 0,5’lik bir oya bile masanın ihtiyacı var. Masanın ruhunu bozmayız ama seçim dönemi geldiğinde benim yüzde 0,5’lerim değerini bulur’’ değerlendirmeleri dile getiriliyor.

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