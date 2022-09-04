Gündem 1 ayda aynı evi 2 defa soydu Sonunda yakayı ele verdi
AYDIN

1 ayda aynı evi 2 defa soydu: Sonunda yakayı ele verdi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir evi 2 defa soyan hırsız, Nazilli polisinin titiz çalışması sonucu yakalandı.Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre 1 ay içerisinde Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir evden 2 sefer hırsızlık olayı meydana geldi. Evden çok sayıda kıyafet, 1 adet dizüstü bilgisayar, çanta, kumbara içerisinde ki paralar, battaniye, kol saati, parfüm, şampuan, zeytinyağı gibi malzemeleri çalan hırsız, kamera görüntülerinden kaçamadı.

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Haber Merkezi İHA
1 ayda aynı evi 2 defa soydu: Sonunda yakayı ele verdi
Aydın'da hırsızlık

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir evi 2 defa soyan hırsız, Nazilli polisinin titiz çalışması sonucu yakalandı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre 1 ay içerisinde Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir evden 2 sefer hırsızlık olayı meydana geldi. Evden çok sayıda kıyafet, 1 adet dizüstü bilgisayar, çanta, kumbara içerisinde ki paralar, battaniye, kol saati, parfüm, şampuan, zeytinyağı gibi malzemeleri çalan hırsız, kamera görüntülerinden kaçamadı. Ağustos ve Eylül ayında aynı adresten 2 sefer hırsızlık yaptığı tespit edilen S.E., ikametinde şafak baskını ile evinde kıskıvrak yakalandı. S.E.’nin evinde yapılan aramada çalınan eşyaların bir kısmı bulundu. Gözaltına alınan S.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Böyle hırsızlık görülmedi: Ev sahipleri 'yüzsüzlüğün bu kadarı' diyerek isyan etti
FOTOĞRAF 6
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Hırsızlık olayı, Pamukkale'nin Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli'de yaşayan tekstil işçisi Levent Karademir, eşi ve 2 çocuğuyla Ramazan Bayramı'nda tatil için memleketleri Burdur'a gitti. <br><br>Tatilden 8 Mayıs'ta dönen Karademir ailesi, 2 katlı evlerinin pencere ve kapılarının zorlandığını, eve hırsız girdiğini fark edip, polise bildirdi.
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Levent Karademir, polisle birlikte girdiği evde dolabın üzerinde \"Sadece ihtiyacım olanı aldım. Allah size daha iyilerini versin\" yazılı not kağıdını buldu. Evdeki eşyalarını kontrol eden Karademir, dizüstü bilgisayarı, iş kıyafetleri ve iç çamaşırları ile eşine ait kazakların çalındığını belirledi.
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Polis, evde parmak izi araştırması yaptı. Karademir, alt katı kontrol ettiğinde ise hırsızın kendisine kıymalı yumurta yapıp, duş da aldığını tespit etti.
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Evine giren hırsızdan şikayetçi olan Levent Karademir, \"Tam olarak hırsızın eve ne zaman girdiğini bilmiyoruz ancak bayram tatilinde girmiş olabileceğini düşünüyoruz. Tatil dönüşü, evin halini görünce şok olduk. Kapıları ve pençeleri kırmış, Biz de eve polisle birlikte girdik. Bir de utanmadan not bırakmış, ihtiyacı olanları aldığını yazmış.
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Bilgisayar ve benim iş elbiselerimi sanki ihtiyacı gibi gösterip, çalmış. Bununla da yetinmemiş, alt katta tavada kıymalı yumurta yapıp bir güzel karnını doyurmuş. Duş da almış. Eve girdiğimizde temiz olan tavada yumurta lekeleri vardı. Temiz olan banyoyu da kirli bırakmış. Yüzsüzlüğün bu kadarı diyorum. Kendi eviymiş gibi keyifle hırsızlık yapıp bir de not bırakmış\" diye konuştu.
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Hırsızlık olayından sonra çocuklarının tedirgin olduğunu dile getiren Karademir, \"Daha önce evde tek başına kalabilen çocuklarım şimdi diğer odaya bile yalnız gidemez oldu. Psikolojileri bozuldu. Bari dizüstü bilgisayarımı geri getirsin çünkü içinde çocuklarımın, evliliğimizin 12 yıllık aile hatıralarımız vardı. Başka yerde yedekleri de yok. En çok hatıralarımızın çalınmasına üzülüyorum. Bilgisayarı geri getirirse şikayetimi geri alacağım\" dedi.
Böyle hırsızlık görülmedi: Ev sahipleri 'yüzsüzlüğün bu kadarı' diyerek isyan etti
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Ramazan Bayramı tatili için memleketine giden Karademir ailesinin evine giren hırsızlık şüphelisi, "Sadece ihtiyacım olanı aldım. Allah size daha iyilerini versin" yazılı not bıraktı. Hırsızdan şikayetçi olan ev sahibi Levent Karademir (40), "Bilgisayar ve iş elbiselerimi ihtiyacı gibi gösterip, çalmış. Bununla da yetinmemiş, alt katta tavada kıymalı yumurta yapıp bir güzel karnını doyurmuş. Duş da almış" dedi.

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