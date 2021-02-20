Gündem 10 Cumhurbaşkanı Sezerin affıyla 190 terörist cezaevinden çıktı Bazı örgüt mensupları faaliyetlerine devam ederken yakalandı
POLİTİKA

10. Cumhurbaşkanı Sezer’in affıyla 190 terörist cezaevinden çıktı: Bazı örgüt mensupları faaliyetlerine devam ederken yakalandı

10. Cumhurbaşkanı Sezer’in affıyla 190 terörist cezaevinden çıktı: Bazı örgüt mensupları faaliyetlerine devam ederken yakalandı

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, görevi süresince aralarında DHKP/C ve PKK’lıların da bulunduğu 190 terör örgütü mensubunu sağlık sorunları nedeniyle affetti. Sezer’in affıyla tahliye olduktan sonra terör eylemlerine devam eden bazı örgüt mensupları, polis veya askerle girdiği çatışmada ölü ele geçirilirken, bazıları da eylemleri nedeniyle hapse mahkum edilerek tekrardan cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi İHA
10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer
10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 5 Mayıs 2000’de Türkiye’nin 10. Cumhurbaşkanı seçilen Ahmet Necdet Sezer, 28 Ağustos 2007’ye kadar bu görevini sürdürdü. Cumhurbaşkanlığı döneminde tartışmalara neden olan birçok gelişmeye imza atan Sezer, aralarında DHKP/C ve PKK terör örgütleri mensuplarının da bulunduğu isimleri affetmesiyle de gündeme geldi. Sezer, görev süresi boyunca Anayasa’nın 104. maddesinde yer alan "sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak" hükmü gereğince 259 mahkumu affetti.

10. Cumhurbaşkanı Sezer'in affettiği teröristlerden bazıları sağ bazıları ölü ele geçirildi
OYNAT 06:09
10. Cumhurbaşkanı Sezer'in affettiği teröristlerden bazıları sağ bazıları ölü ele geçirildi
Türkiye'nin 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, teröristlere karşı af yetkisini kullanmakta rekor kırdı. Sezer'in affettiği teröristlerden bazıları Mustafa Demirer, Ökkeş Karaoğlu, Mürşit Aslan, Orhan Gül, Berna ve Okan Ünsal, Cengizhan Pilav, Bekir Sıtkı Keçeci, Hüseyin Fevzi Tekin... Örgüt üyelerinden bazıları çatışmalarda sağ ya da ölü ele geçirildi. Terörist Tekin, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi talimatını verdi.


  • Affedilenlerden 38’i DHKP/C, 6’sı PKK, 19’u Dev-Sol, 28’i TKP-ML/TİKKO, 26’sı TİKB, 16’sı MLKP, 15’i THKP-C, 42’si de diğer terör örgütleri üyesiyken, diğer mahkumlar ise adi suçlardan hüküm giyenlerden oluşuyordu.

Affedilen örgüt üyelerinin tamamına yakınının, cezaevlerindeki açlık grevleri sonrasında "Wernicke-korsakof" hastalığına yakalanan mahkumlar olduğu kayıtlara geçti.

  • Sezer’in affıyla tahliye olan bazı örgüt mensupları terör eylemlerine devam etti. Bu kişilerden bazıları polis ve askerle girdiği çatışmada ölü ele geçirilirken, bazıları da eylemleri nedeniyle hapse mahkum edilerek tekrardan cezaevine gönderildi.


YILLARA GÖRE SEZER'İN AF KARNESİ

Sezer, 2000’de 12, 2001’de ise 15 mahkumu affetti. Bu mahkumların büyük çoğunluğu "uyuşturucu madde satma", "adam öldürme", "tedbirsizlik sonucu bir kişinin ölümüne neden olma" ve "15 yaşından küçük çocuğa tecavüz" suçlarını işleyenlerdi. Aynı yıl affedilenler arasında bir PKK terör örgütü üyesi de bulunuyordu.
Terör örgütlerince cezaevlerinde başlatılan açlık grevleri sonrası af sayısında ciddi artış yaşandı. Sezer, 2002’de 93 mahkumu sağlık sorunları nedeniyle affetti ve bu kişilerden 74’ü silahlı terör örgütü üyesiydi. Sezer’in yine sağlık sorunları nedeniyle 2003’te affettiği 123 mahkumdan 110’u terör örgütü faaliyetlerinde yer aldığı için hapse mahkum edilenlerden oluşuyordu. Bir yıl sonra 2 terör örgütü üyesi daha Sezer affıyla dışarı çıktı.


Ahmet Necdet Sezer'in atadığı rektörler
OYNAT 04:31
Ahmet Necdet Sezer'in atadığı rektörler
Kimi koltuğunu eşine devretti, kimi CHP genel başkanının eniştesi ya da CHP milletvekillinin kayınbiraderiydi. Kimi yolsuzluktan yargılanırken atandı kimi de bir kişinin oyunu alarak rektörlük koltuğuna oturdu. İşte Ahmet Necdet Sezer'in atadığı rektörler.


Abone Ol Google News
Ayda 45 bin TL kazanıyor

Ayda 45 bin TL kazanıyor

Hobi olarak üretime başladı şimdi talebe yetişemiyor.
Kod adı: Yusuf ve Asaf

Kod adı: Yusuf ve Asaf

​KKTC'de yakalanan FETÖ'cü itirafçı oldu.
Türkiyeye getiriliyor ​

​Macaristan'da arama yapılan bir araçtan çıktı

Bıçakla kovalayıp üzerine araba sürdü
Türkiye'de üretildi!

Türkiye'de üretildi!

Beyoğlu yeni araçlar ile 'Kademe' atladı.

Etkili olan kar yağışları sonrası yüzde 50'yi aştı.

PKK'ya ağır darbe

PKK'ya ağır darbe

​Lojistik yapılanması çökertildi: 285 sığınak imha edildi

Sürpriz açıklama sonrası hazırlıklara başladılar.

Fiyatı üçe katlanıyor

Fiyatı üçe katlanıyor

​Hamside denizden tezgaha şaşırtan fiyat farkı.
İlk Ayasofya

İlk Ayasofya

​Tam bin 600 yıldır ayakta.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.