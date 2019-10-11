Gündem 100 bin kişinin banka hesabını ele geçiren Hackerlar milyonlarca liralık vurgun yapmış
KOCAELİ

100 bin kişinin banka hesabını ele geçiren ’Hacker’lar milyonlarca liralık vurgun yapmış

100 bin kişinin banka hesabını ele geçiren ’Hacker’lar milyonlarca liralık vurgun yapmış

Türkiye’de bulunan bankaların resmi internet sitelerinin birebir aynısını tasarlayıp, siteden işlem yapmaya çalışan 100 bin kişinin banka hesabı bilgilerini ele geçirerek, yaklaşık 2 milyon TL değerinde vurgun yapan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi IHA
Yaklaşık 2 milyon TL değerinde vurgun yapan 8 kişi yakalandı.
Yaklaşık 2 milyon TL değerinde vurgun yapan 8 kişi yakalandı.

Kocaeli Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan banka hesaplarındaki paraların boşaltıldığı yönünde gelen ihbarları sonrasında harekete geçti.

Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, vatandaşların paralarını bulunduğu bankaların resmi internet siteleri yerine, ‘Hacker’lar tarafından tasarlanan sahte siteler üzerinden hesap yaptığını tespit etti.

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Birebir aynısını yapmışlar

  • Ekipler tarafından yapılan incelemelerde ‘Hacker’ların Türkiye’de bulunan bankaların resmi internet sitelerinin birebir aynısını tasarlayıp, sosyal medyadan ilgi çekici reklamlarla vatandaşları bu sitelere yönlendirdiğini ve siteden işlem yapan vatandaşların kimlik bilgileri üzerinden hesaplarındaki paraları çaldıkları belirlendi.

Yaşları 17-20 arasında değişen 8 çete üyesi yakalandı

Ekipler, vatandaşların banka hesaplarında bulunan paraları, birlikte çalıştıkları şahısların banka hesaplarına, GSM numaralarına havale yöntemi ile gönderdiklerini tespit ettiği çetenin çökertilmesi için incelemelerini derinleştirdi.

İHA
‘Hacker’ların Türkiye’de bulunan bankaların resmi internet sitelerinin birebir aynısını tasarlayıp, sosyal medyadan ilgi çekici reklamlarla vatandaşları bu sitelere yönlendirdiğini ve siteden işlem yapan vatandaşların kimlik bilgileri üzerinden hesaplarındaki paraları çaldıkları belirlendi.

Gözaltına alındılar

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilginç yöntemleri ile vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şahısların yakalanması için Kocaeli merkezli Adana ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonda F.A. (20), M.İ.S. (19), İ.B.Ş. (20), O.Ö. (20),T.E. (20), Y.T. (20), MT.A. (17) ve M.T. (20) yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
Şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, cep telefonu, silah ve suç unsurlarına ve 450 bin TL değerinde 2 adet lüks otomobile el konuldu.

Vatandaşların paralarıyla çektikleri fotoğrafları ortaya çıktı

  • Gözaltına alınan şahıslar, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, cep telefonu, silah ve suç unsurlarına ve 450 bin TL değerinde 2 adet lüks otomobile el konuldu.

Şahıslara ait dijital materyallerde yapılan incelemelerde şahısların 100 bin kişinin banka hesaplarını ele geçirdikleri ve bu yöntemle yaklaşık 2 milyon TL’lik haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

5 milyonluk altın vurgunu
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5 milyonluk altın vurgunu

Şahısların telefonlarında yapılan incelemelerde ise vatandaşların paraları ile çektirdikleri fotoğraflar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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