103 emekli amirale tepki çığ gibi: Rütbeleri sökülmeli, orduevlerine girişleri engellenmeli

Deniz Kuvvetlerinden emekli 103 eski amiral gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve görevdeki bir amiralin cübbe ve takkeli fotoğrafını konu edinerek milli iradeyi tehdit eden ve darbe imaları barındıran bildiri yayınladı.

Gece yarısı yayınlanan bildiride emekli askerler, Montrö Sözleşmesi'nin tartışmaya açılmasından endişe duyduklarını ifade ettikten sonra geçmişte yayınlanan muhtıralara benzer bir üslupla siyasetçilere ayar vermeye kalkıştı.

Darbe iması: “Aksi halde”

Emekli askerlerin imzaladığı metinde özetle şu ifadeler yer aldı:

“Son günlerde basında ve sosyal medyada yer alan kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur.”

“Bu gerekçelerle, TSK ve Deniz Kuvvetlerimizi bu değerlerin dışına çıkmış, Atatürk’ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz.”

“Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir. Türk Milletinin bağrından çıkan şanlı bir geçmişe sahip, Ana ve Mavi Vatan'ın koruyucusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda yetiştirilmesi elzemdir.”

Siyasilerden çok sert tepki

Emekli askerlerin bildirisine Hükümet, AK Parti ve MHP’den art arda tepkiler geldi, bildiriyi kınayan açıklamalar yayınladılar.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet, Jandarma, AFAD gibi bir çok kurum da ortak bir mesaj yayınlayarak tepkilerini dile getirdi.

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RE'SEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Milli iradeyi hedef alan skandal bildiri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada şöyle denildi;

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca;

04/04/2021 tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve '103 amiralden Montrö bildirisi' başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re'sen soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

GÜNDEM Başsavcılık 103 amiral için harekete geçti: Darbe imalı bildiriye re'sen soruşturma

VATANDAŞ ÖFKELİ: RÜTBELERİ SÖKÜLSÜN

Gece yarısı yayımlanan bildiri siyasilerin yanı sıra vatandaşı da ayağa kaldırdı. 15 Temmuz gecesi cuntacılara karşı elde edilen zaferi anımsatan bir çok kullanıcı, bildiride imzası olan 103 amiralin "Rütbelerinin sökülmesini" istedi.

Milli iradeye yönelik yapılan saldırıya çok sert şekilde tepki gösteren bir çok sosyal medya kullanıcısı, emekli amirallerin orduevlerine girişlerinin engellenmesini istedi.

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"Gereken cezayı çekmemeliler" diyen bir kesim ise emekli amirallerin maaşlarının kesilmesi gerektiğini savundu.

İşte o tweet'leden bazıları:

Ahmet Aslan : 103 vatan haininin rütbeleri sökülsün tüm haklar iptal edilsin ve yargılansın hemen şimdi

Mustafa Altuntaş: Bunların geçmişleri incelenmeli bakın kim çıkacaklar hayret diyeceksiniz bunlar nasıl bu ülkede general yapılmış diyeceksiniz rütbeleri sökülsün.

Murat Sönmez: Bu işin ardı araştırılsın, cezaları verilsin. Kimse devlete parmak sallayamaz. Devletimi, milletimi tehdit edemez. #HodriMeydan #HaddiniziBilin

Salih Gözcü: Bu bildiriyi yayımlayan ve destekleyenlerin rütbeleri sökülsün, maaşları kesilsin. Yoksa 15 Temmuz'da can veren şehitlerimizin kanı yerde Kalmış olacak. #HaddiniziBilin hadsizler

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