11 Deprem ilinde 'Haydi Tenise' projesi eş zamanlı başladı

"81 ildeki okullarda hayata geçirilecek "Haydi Tenise" projesiyle öğrencilerin tenisle tanışmasını hedefliyoruz. Proje aynı zamanda çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimine katkı sağlayarak daha sağlıklı ve öz güvenli bireyler yetişmesine destek olacak. "Haydi Tenise" projesi, yalnızca bir spor faaliyeti değil, aynı zamanda toplumsal fırsat eşitliği ve çocukların çok yönlü gelişimi için atılmış güçlü bir adım. Projenin ana vizyonu; her çocuğun, yaşadığı yer ve imkanları ne olursa olsun tenisle tanışabilmesini ve tenis oynamaya devam etmesini sağlamak. Uzun vadede ise sporu bir kültür olarak benimseyen, sağlıklı ve özgüvenli nesillerin yetişmesini hedefliyoruz. "Her çocuk için bir raket" anlayışı ile başlattığımız projemiz ülkemizde tenis sporunun tabana yayılmasını ve tenis için yetenek havuzu oluşmasını sağlayacak."