Deprem bölgesinde istihdam arttı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, depremin ardından illere özgü ve ihtiyaca dayalı yapılan çalışmalarda istihdam sayısının arttığını duyurdu. Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, istihdam sayısının illere özgü ve ihtiyaca dayalı uygulamalar sayesinde deprem öncesi dönemin daha da üstüne taşındığını belirterek, 6-7 Şubat depremlerinin bölge illerinde çalışma hayatına yönelik olumsuz etkilerini en aza indirmek ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesini sağlamak amacıyla politikaların sürdürüldüğünü açıkladı. Bakan Işıkhan paylaşımında, "Resmi Gazete’de yayımlanan kararla; mesleki eğitim kurslarında ve işbaşı eğitim programlarında istihdam yükümlülük oranını düşürmeye, istihdam taahhüt süresini azaltmaya bu yılın sonuna kadar devam edeceğiz. Aktif işgücü piyasası programlarımız ile istihdamımızı güçlendireceğiz" ifadelerine yer verdi.