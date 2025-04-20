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Deprem bölgesinde istihdam arttı

Deprem bölgesinde istihdam arttı

04:0020/04/2025, Pazar
G: 20/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Memur-Sen’de “Emek, Dijitalleşme ve Sosyal Adalet Uluslararası Kongresi” düzenlendi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kongreye katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a hediye takdim etti.
Memur-Sen’de “Emek, Dijitalleşme ve Sosyal Adalet Uluslararası Kongresi” düzenlendi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kongreye katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a hediye takdim etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 Şubat depremlerinin yaşandığı illerde istihdam sayısını, illere özgü ve ihtiyaca dayalı uygulamalarla deprem öncesinin daha da üstüne taşıdıklarını söyledi. Işıkhan, “İstihdam yükümlülük oranını düşürmeye ve taahhüt süresini azaltmaya yıl sonuna kadar devam edeceğiz” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, depremin ardından illere özgü ve ihtiyaca dayalı yapılan çalışmalarda istihdam sayısının arttığını duyurdu. Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, istihdam sayısının illere özgü ve ihtiyaca dayalı uygulamalar sayesinde deprem öncesi dönemin daha da üstüne taşındığını belirterek, 6-7 Şubat depremlerinin bölge illerinde çalışma hayatına yönelik olumsuz etkilerini en aza indirmek ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesini sağlamak amacıyla politikaların sürdürüldüğünü açıkladı. Bakan Işıkhan paylaşımında, "Resmi Gazete’de yayımlanan kararla; mesleki eğitim kurslarında ve işbaşı eğitim programlarında istihdam yükümlülük oranını düşürmeye, istihdam taahhüt süresini azaltmaya bu yılın sonuna kadar devam edeceğiz. Aktif işgücü piyasası programlarımız ile istihdamımızı güçlendireceğiz" ifadelerine yer verdi.


NORMALE DÖNÜŞ SİNYALI

Işıkhan’ın paylaşımındaki bilgilere göre, yönetmelik kapsamda 2025 sonuna kadar, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, mesleki eğitim kursları veya işbaşı programlarında istihdam taahhüt oranı yüzde 70’den yüzde 30’a, istihdam süresi, fiili kurs gününün 2 katından 1 katına düşürüldü. Adana, Diyarbakır, Gaziantep (İslahiye ve Nurdağı hariç), Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa’da ise mesleki eğitim kursları veya işbaşı programlarında, istihdam taahhüt oranı yüzde 70’den yüzde 40’a, istihdam süresi, fiili kurs gününün 2 katından 1,5 katına düşürüldü.


#Ekonomi
#deprem bölgesi
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