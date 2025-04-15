Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
TCDD'de istihdam edilecek personelin sınav ve atama şartları değişti

TCDD'de istihdam edilecek personelin sınav ve atama şartları değişti

09:0915/04/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

TCDD İşletmesi Genel Müdrülüğü'nde istihdam edilecek personelin sınava giriş ve atama şartlarında değişiklik yapıldı. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünde istihdam edilecek sözleşmeli mühendis, mimar, tekniker, sürveyan, hat bakım onarım, tren teşkil ve hareket memurlarının sınava giriş ve atama şartlarında düzenlemeye gidildi. TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Buna göre, sürveyan, hat bakım onarım, tren teşkil, hareket memuru için giriş sınavına katılmak isteyenlerin başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Bu kapsamda giriş sınavında başarılı olan adaylardan, atanacağı ünvanın emniyet kritik görev grubuna uygun olan tam teşekküllü kamu sağlık hizmeti sunucularından aldığı sağlık kurulu raporu istenecek.



PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRMEYE TABİİ TUTULACAK


Ayrıca adayların, atanacağı ünvanın yeterliliklerini taşıdığını gösteren psikoteknik değerlendirme ile uyuşturucu ve uyarıcı madde testinden negatif sonuç aldığına dair Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş laboratuvarlardan rapor alması gerekecek. Psikoteknik değerlendirme sonucu yetersiz olan aday, kurumun Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına itiraz edebilecek. Bu durumda aday, Başkanlıkça değerlendirme tarihinden en az 30 gün sonra ikinci kez psikoteknik değerlendirmeye gönderilecek. Buradaki sonuç kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.






#Personel
#Resmi Gazete
#tcdd
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ duyurdu: 15 Nisan Salı bugün su kesintisi olan ilçe mahalle ve sokaklar...