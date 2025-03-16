Bakan Uraloğlu: TCDD gar ve istasyonlarında ücretsiz Wi-Fi hizmeti başladı

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait gar ve istasyonlarda ücretsiz Wi-Fi hizmetinin başladığını duyurdu. Günlük ortalama 2 bin 576 kullanıcının erişim sağladığını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Bugüne kadar toplam 124 bin 713 vatandaşımız bu hizmetten faydalandı" ifadelerini kullandı.

'AMACIMIZ, MODERN VE VERİMLİ BİR SEYAHAT DENEYİMİ SUNMAK'

Bakan Uraloğlu ilk olarak Ankara'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarında uygulanan ücretsiz Wi-Fi hizmetinin; İstanbul, Eskişehir, Konya, Sivas, Malatya, Kars, Erzincan, Batman, Mardin, Diyarbakır ve Van gibi stratejik noktalarda yer alan 63 farklı gar ve istasyonda hizmete sunulduğunu belirtti.

Bakan Uraloğlu, "Amacımız, vatandaşlarımıza daha konforlu, modern ve verimli bir seyahat deneyimi sunmak. Mobil cihazların yaygın kullanımı ve bilgiye hızlı erişim ihtiyacı, interneti vazgeçilmez kılıyor. Kamusal alanlarda internet erişimi artık temel bir ihtiyaç. Bu doğrultuda, TCDD'nin gar ve istasyonlarında sunduğumuz ücretsiz Wi-Fi hizmeti, dijitalleşme vizyonumuzun bir parçası olarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırıyor" dedi.

Bakan Uraloğlu, kamusal hizmette dijital dönüşümün bir sonucu olarak kamusal alanlarda internet erişiminin artık temel bir ihtiyaç olduğunu ifade etti. İş insanlarının ve girişimcilerin seyahat ederken de işlerini takip edebilmelerine olanak sağlandığına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Wi-Fi hizmetimizle iş dünyasına da destek veriyoruz. Yolcularımız bekleme sürelerini verimli bir şekilde değerlendirebiliyor ve bu da yolcu memnuniyetini artırıyor" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN DİJİTALLEŞME SÜRECİNDE ÖNCÜ ROL OYNUYORUZ'

Bakan Uraloğlu, TCDD Wi-Fi hizmetinin yüksek güvenlik önlemleri ile sunulduğunu belirterek, "Siber güvenlik testleri tamamlandı ve kurum ağımıza yönelik herhangi bir güvenlik zafiyeti tespit edilmedi. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla güvenli bir şekilde internet hizmetimizden faydalanabilir" dedi.

Bakan Uraloğlu, TCDD'nin dijitalleşme vizyonu doğrultusunda, Wi-Fi hizmetini tüm gar ve istasyonlara yaygınlaştırmayı hedeflediklerini kaydederek, "Dijitalleşme sürecinde yenilikçi adımlar atarak yolcularımıza daha iyi hizmet sunmaya devam edeceğiz. Amacımız, TCDD'yi modern ulaşımın öncüsü yapmak ve vatandaşlarımıza en iyi seyahat deneyimini sunmak. Biz her zaman vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Uluslararası standartlarda sunduğumuz bu hizmetle sadece Türkiye'nin değil, turistlerin de faydalanabileceği modern bir altyapı kuruyoruz. TCDD Wi-Fi hizmetiyle, Türkiye'nin dijitalleşme sürecinde öncü rol oynuyoruz ve dijital dünyanın kapılarını vatandaşlarımıza ücretsiz olarak açıyoruz" ifadelerini kullandı.



