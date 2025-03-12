Bakan Uraloğlu duyurdu: Otobüs biletlerinde yüzde 40 indirim müjdesi

Aile Yılı kapsamında otobüs firmaları, ailelere bilet fiyatlarında yüzde 40’a varan indirim sunabilecek. İndirimden faydalanmak için yolcuların aynı soyadı taşıması veya aile bağlarını belgeyle kanıtlaması gerekecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında, şehirlerarası otobüs yolculuklarında ailelere özel indirim uygulanabilmesinin önünü açtıklarını ifade etti. Bakan Uraloğlu, yeni düzenlemeyle birlikte otobüs firmalarının ailelerin bilet fiyatlarında yüzde 40’a kadar indirim yapabileceğini belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 Yılı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Aile Yılı olarak ilan edildiğini anımsatarak otobüsle seyahat edecek ailelerin daha uygun fiyatlarla yolculuk yapabilmesi için düzenleme yapıldığını ifade etti.
"Yüzde 40’a kadar indirim yapılabilmesine imkân sağladık"
Söz konusu düzenleme hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre şehirlerarası biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları, Bakanlığımıza bildirdikleri ücret tarifeleri üzerinden yüzde 30’a kadar indirim yapabiliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte otobüs firmaları ailelerin bilet fiyatlarında yüzde 40’a kadar indirim yapabilecek.” dedi.
Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmaların, Bakanlığa bildirdikleri ücret tarifelerinin üstünde fiyat belirlemelerinin yasak olduğunu da hatırlatan Uraloğlu, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için denetimlerin de sıkı şekilde devam edeceğini belirtti.