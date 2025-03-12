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Bakan Uraloğlu duyurdu: Otobüs biletlerinde yüzde 40 indirim müjdesi

Bakan Uraloğlu duyurdu: Otobüs biletlerinde yüzde 40 indirim müjdesi

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
11:2912/03/2025, Çarşamba
G: 12/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Aile Yılı kapsamında otobüs firmaları, ailelere bilet fiyatlarında yüzde 40’a varan indirim sunabilecek. İndirimden faydalanmak için yolcuların aynı soyadı taşıması veya aile bağlarını belgeyle kanıtlaması gerekecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında, şehirlerarası otobüs yolculuklarında ailelere özel indirim uygulanabilmesinin önünü açtıklarını ifade etti. Bakan Uraloğlu, yeni düzenlemeyle birlikte otobüs firmalarının ailelerin bilet fiyatlarında yüzde 40’a kadar indirim yapabileceğini belirtti.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 Yılı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Aile Yılı olarak ilan edildiğini anımsatarak otobüsle seyahat edecek ailelerin daha uygun fiyatlarla yolculuk yapabilmesi için düzenleme yapıldığını ifade etti.


"Yüzde 40’a kadar indirim yapılabilmesine imkân sağladık"


Söz konusu düzenleme hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre şehirlerarası biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları, Bakanlığımıza bildirdikleri ücret tarifeleri üzerinden yüzde 30’a kadar indirim yapabiliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte otobüs firmaları ailelerin bilet fiyatlarında yüzde 40’a kadar indirim yapabilecek.” dedi.


Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yeni düzenlemeyle birlikte, en az 2, en fazla 4 kişi aynı otobüs ve güzergahta biletli olarak seyahat etmek istediklerinde, aile olduklarını belgelemeleri halinde indirimden faydalanabilecek. İndirimden yararlanmak için yolcuların aynı soyadı taşıması veya aile olduklarını ilgili mevzuata uygun bir belgeyle kanıtlaması yeterli olacak."

Bakan Uraloğlu, otobüs firmalarının serbest rekabet ortamında kendi kampanyalarını düzenleyerek bu indirim fırsatını aileler için cazip hale getireceğine inandıklarını belirtti. Uraloğlu,
“Bu düzenleme firmalar için zorunlu bir uygulama olmayacak. Ancak rekabet ortamında firmaların, aileler için özel kampanyalar sunarak bu imkândan daha fazla vatandaşımızın yararlanmasını sağlayacağını düşünüyoruz.”
diye konuştu.

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmaların, Bakanlığa bildirdikleri ücret tarifelerinin üstünde fiyat belirlemelerinin yasak olduğunu da hatırlatan Uraloğlu, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için denetimlerin de sıkı şekilde devam edeceğini belirtti.




Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Abdulkadir Uraloğlu
#otobüs
#bilet

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