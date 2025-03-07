TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 57 sürekli işçi alımı yapacaklarını duyurdu. belirsiz süreli iş sözleşmesiyle 48 tren teşkil işçisi ve Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğüne 9 liman vinç operatörü (RTG ve SSG) olmak üzere 57 işçi alımı yapılacak. Peki, TCDD işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

İş gücü talepleri 03.03.2025 – 07.03.2025 tarihleri arasında çalışma adresine göre İŞKUR’da (https://esube.iskur.gov.tr/) yayımlanacaktır.

BAŞVURU DETAYLARI

Başvurular, KPSS şartı gözetilerek 7 Mart’a kadar Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden yapılabilecek.

TCDD SÜREKSİZ İŞÇİ ALIMI 2025

İşe alım süreci, Kariyer Kapısı platformunda ilan edilen iş gücü talepleri doğrultusunda yürütülüyor. Başvurular ise "isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" ve "esube.iskur.gov.tr" adresleri üzerinden kabul ediliyor. TCDD'nin belirlediği 5 günlük başvuru sürecinde adayların gerekli şartları sağlaması gerekiyor.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

İşgücü talebi ile ilgili İŞKUR tarafından belirlenen aday listesi ve diğer tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri ve sözlü sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yayımlanacaktır.

İlan edilen işgücü talebimize başvuru yapıp İŞKUR’ca gönderilen nihai listede bulunan adayların, aşağıda belirtilen sözlü sınav öncesi istenecek belgeler, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca, TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihler arasında kontrol edilerek, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde teslim alınacaktır.

İlanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenecek ve başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir.

Evrakları teslim alınıp, başvurusu kabul edilen adayların sözlü sınavı, TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihlerde TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Evraklarını posta yoluyla gönderen adaylardan, ilanda belirtilen şartları sağlamadığı için başvurusu kabul edilmeyenlerin evrakları, evrak teslim tarihi bitiminden 1 ay sonra imha edilecektir.

Sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince adayların; özgüvenleri 10 puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan, gözlem-yetenek-stres ve problem çözme 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden,

Mezun oldukları program bilgilerinin değerlendirilmesinde ise her soru 10 puan üzerinden değerlendirilerek mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2 soru, mesleki teknik konulardan 2 soru soru olmak üzere mesleki alanda 50 puan, toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların ortalamasının %60'ı, KPSS puanının %40'ı alınarak başarı puanı belirlenecektir. Başarı puanı 60 puanın altında olan adaylar ise başarısız sayılacaktır.

Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

Başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi açısından faydalı olacaktır.

Başvuru yapacak adaylar, ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir.







