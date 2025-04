Bakan Işıkhan: Türkiye'yi çalışma hayatı bakımından kötü ülkeler arasında göstermek haksızlıktır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) tarafından Ankara'da 41 ülkeden 50 konfederasyon, 3 uluslararası örgüt ve 200 sendikacının katılımıyla düzenlenen 'Emek, Dijitalleşme ve Sosyal Adalet Uluslararası Kongresi'ne katıldı. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın ev sahipliğindeki kongrede konuşan Bakan Işıkhan, dijital çağ ile her kavramın değiştiği ve dönüştüğü sürecin tecrübe edildiğini belirtti.

Sendikaların her zaman demokrasinin, çalışma ve toplumsal hayatın güvencesi olduğunu söyleyen Bakan Işıkhan, "Bugün artık sadece önündeki birkaç yılın hesabını yapan değil, önündeki yüzyıllık süreci görüp, hedeflerini buna göre belirleyen bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Bu noktada, özellikle çalışma hayatı alanında; sadece ulusal değil, uluslararası mutabakatın da ehemmiyetini özellikle vurgulamak isterim. Bugünün küresel atmosferinde, dünyanın birçok ülkesini bir araya getiren; alın teri, emek ve sosyal adalet kavramlarının, insanlığın ortak geleceği adına önemli roller oynayacağına inanıyorum. Özellikle 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 1,5 yıldır had safhaya çıkan terör devleti soykırımcı İsrail'in katliamlarıyla birlikte, etraflı bir tanıma ihtiyaç duyan hak ve adalet kavramlarının yeniden tesisine öncülük edecek her mecrada varlık göstermek için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.