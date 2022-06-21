Gündem 11 HDPli vekilin fezlekesi Mecliste
ANKARA

11 HDP'li vekilin fezlekesi Meclis'te

HDP'li 11 vekille ait dokunulmazlık dosyası TBMM'ye ulaştı. Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması amacıyla TBMM'ye sevk edilen fezlekeler Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na havale edildi.

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11 HDPli vekilin fezlekesi Mecliste
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HDP'li 11 vekille ait dokunulmazlık dosyası TBMM'ye ulaştı. Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması amacıyla TBMM'ye sevk edilen fezlekeler Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na havale edildi.

Ayrıntılar geliyor...

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