11 HDP'li vekilin fezlekesi Meclis'te

HDP'li 11 vekille ait dokunulmazlık dosyası TBMM'ye ulaştı. Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması amacıyla TBMM'ye sevk edilen fezlekeler Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na havale edildi.
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HDP'li 11 vekille ait dokunulmazlık dosyası TBMM'ye ulaştı. Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması amacıyla TBMM'ye sevk edilen fezlekeler Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na havale edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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