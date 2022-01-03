112’nin kara belası: 18 bin 500 kez meşgul etti

Van’da ilk olarak 2 Eylül 2020 tarihinde tek çatı altında faaliyetlerine başlayan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, süreçte rekor düzeyde yaklaşık 2,5 milyon çağrı aldı. 112 ambulansın yanı sıra 110 itfaiye, 156 Jandarma, 177 Orman Yangın gibi acil çağrıları da karşılayan merkezin başı gereksiz çağrılarla dertte. Gelen çağrıların yüzde 80’i asılsız ihbarlardan oluşurken, sadece bir şahıs tarafından 18 bin 500 kez aranarak meşgul edilmiş.

HAYAT Çağrıların yüzde 90'ı gereksiz: Çocuğunu oyalamak isteyen de sattığı telefonu test eden de 112'yi arıyor



Gereksiz meşgul eden şahıslar tespit edildi

112 Acil Çağrı Merkezini 18 bin 500 kez arayarak pes dedirten şahıs hakkında hem idari para cezası uyguladı hem de cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. 112’nin kara belası olan bu şahsın yanı sıra, 4 bin ve 2 bin kez arayan şahıslar hakkında da işlem başlatıldı.



REKLAM

"İşlem yaptığımız kişi bir daha aramadı"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 112 Acil Çağrı Merkezinin bir amacının da ana karşılayıcıların lüzumsuz çağrıları eleyip, ekiplerin asıl vakayla ilgilenmesini sağmak olduğunu belirtti.

YEREL HABERLER Gereksiz aramalar 112 personelini üzüyor

Şu an gelen çağrıların sadece yüzde 20’sinin vakaya dönüştüğünü ifade eden Vali Bilmez, “Gelen çağrıların yüzde 80’i asılsız çağrılar oluşturuyor. Hastalık düzeyinde burayı sürekli meşgul eden kişiler de çıkabiliyor. Sistemden onları tespit edebiliyoruz. Bir kişi 3 bin 500 kez burayı aramış. Bizler bu şahıs hakkında hem idari para cezası uyguladık hem cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk. 4 bin defa, 2 bin defa arayanlar da var. Bu şekilde peyderpey tespitler yaptıkça onlar da kesiliyor. İşlem yaptığımız kişi bir daha aramadı” dedi.