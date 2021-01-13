12 ilde büyük operasyon: Çok sayıda FETÖ'cü gözaltında

"Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmadan bize durmak, bir anı bile boşa geçirmek haramdır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas İl Kongrelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, 'Ülkemizi 2023 hedeflerine tamamen ulaştırmadan bize durmak, duraksamak, bir anı bile boşa geçirmek haramdır.' dedi.

