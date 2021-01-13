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POLİTİKA

12 ilde büyük operasyon: Çok sayıda FETÖ'cü gözaltında

Edirne merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
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Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütünün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında, Edirne merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkarılan 21 şüpheliyi, Edirne'nin yanı sıra İstanbul, Rize, Bursa, Osmaniye, Şırnak, Samsun, Kırıkkale, Konya, Gaziantep, Yalova ve Erzincan'da gözaltına aldı.

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Diğer operasyonda 22 şüpheli itirafçı oldu

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütünün mahrem yapılanmalarının deşifre edilmesine yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında, 4 Ocak'ta Edirne merkezli 11 ilde operasyon düzenlenmiş, 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.

  • Bu şüphelilerden 22'si etkin pişmanlık yasasından yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Şüphelilerden C.K. ise tutuklandı.

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