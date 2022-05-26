12 ülkeden şairlerin katıldığı İstanbulensis Şiir Festivali başladı

2012 yılından itibaren Sultanbeyli Belediyesi tarafından her yıl belli bir temayla düzenlenen Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali başladı. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen festival, 28 Mayıs’a kadar sürecek. Prof. Dr. Nurullah Genç’in onur konuğu olduğu, 9.su düzenlenen festivalin teması, “Şehrin ve Şiirin Kapısı: Kale’den Şehre” olarak belirlendi. Seçilen temayla şiir dolu 4 gün boyunca ilçenin önemli kültürel mirası olan ve yakın zamanda açılışı gerçekleştirilecek Aydos Kalesi vurgulanarak gündeme taşınacak. Türkiye’den ve farklı coğrafyalardan şairlerin katıldığı festivalin açılışına ilgi bu sene de yoğun oldu

Dünyanın Çeşitli Ülkelerinden Şairler Katıldı

Festivalde Bosna-Hersek’ten Amila Neslanoviç, Bulgaristan’dan Kadriye Cesur, Filistin’den Najvan Darwish, Irak’tan Ali Jaafar Al-Allak, İran’dan Darya Heidari, Kosova’dan Canan Özer, Kuzey Makedonya’dan Mehmed Arif, Macaristan’dan Balazs Szöllössy, Mısır’dan Ahmad Zakaria, Suriye’den Yaser Al-Atrash, Ürdün’den Asma Al-Hajj şiirlerini seslendirecek.

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Festivalin Onur Konuğu Prof. Dr. Nurullah Genç

Prof. Dr. Nurullah Genç’in onur konuğu olarak katıldığı festivalde Türkiye’den Ali Bal, Burhan Sakallı, Ercan Ata, Hicabi Kırlangıç, Hüseyin Burak Us, Mehmet Aycı, Mehmet Narlı, Mustafa Uçurum, Nadir Aşçı, Nergihan Yeşilyurt, Sümeyra Yaman, Tacettin Şimşek, Yasin Mortaş şiirlerini seslendirecek.

“Dünyanın ve ülkemizin önemli şairlerini öğrencilerimizle buluşturuyoruz”

Festivalin açılışında konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali’nin 9’uncusunu gerçekleştiriyoruz. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gönlüne yansıyan ilhamları bizlerle cömertçe paylaşan şairlerimizle buluştuk. Engin ufuklara açılan yürüdüğümüz bu yolda kültür ve sanat şöleninin yaşanacağı Sultanbeyli'de festivalimiz boyunca ilçemizdeki öğrencilerimizi dünyanın dört bir tarafından gelen ve ülkemizden katılan şairlerimizle buluşturacağımız için şimdiden büyük bir heyecan duyuyoruz. 2012 yılından bu yana festivalimizi belli bir temayla gerçekleştiriyor, dünya sahnesindeki duruşumuzu her yıl bir temayla ifade etmiş oluyoruz. Bu yılki temamızı ise ‘Şehrin ve Şiirinin Kapısı: Kaleden Şehre’ olarak belirlerken kısa bir zaman sonra dünya turizmine, kültür turizmine kazandıracağımız Aydos Kalemize atıfta bulunmak istedik. Yedi tepeli bu şehrin önemli tarihsel yapısını temamız olarak belirlerken hem Sultanbeyli’mizin tarihsel derinliğine vurgu yapmak hem de 13. yüzyıla kadar uzanarak kalemizin dünya tarihindeki yerini şiirle birleştirmek istedik.” dedi.

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“Sultanbeyli Belediyesini ve başkanını tebrik ediyoruz.”

Festivale onur konuğu olarak katılan Prof Dr. Nurullah Genç, "İstanbulensis Şiir Festivalinin daha önce yapılan bazı programlarına katılmıştım. Dünyanın değişik yerlerinden ve ülkemizden şairler, sanatkârlar davet ediliyor. Konuşmalar oluyor, münazaralar oluyor, şiirler okunuyor. Bu durum fevkalade önemli. Sultanbeyli Belediyesini ve başkanını tebrik ediyoruz. Şiiri bir kale gibi görüyoruz, şiir yıkılmamalı.” şeklinde konuştu.

Programa katılan Türkiye Yazarlar Birliği Onursal Başkanı Mehmet Doğan yaptığı konuşmada, “Şiir, edebiyat bir milletin özüdür. Eğer o özü alırsanız, zihninden silerseniz o millet özsüz kalır. Maneviyat kavramı içine bütün sanatlarımız ve bilhassa edebiyatımız ve edebiyatımızın özü olan şiir de girer. Elbette ki maneviyat sadece bu değildir ama bu bahsettiğim bilhassa edebiyat, söz sanatları maneviyata dâhildir ve bizi manevi olarak en güçlü şekilde ifade eden sanat da şiirdir. Şiir bu programın özünü teşkil ediyor. Kulaklarımız gönlümüz şiirle dolacak. Belediyelerimizin bu tarz kültürel faaliyetleri yapması, sadece başlaması değil süreklileştirilmesi büyük değer taşıyor. Festivali düzenleyen Sultanbeyli Belediyesine ve Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’e teşekkür ediyorum.” dedi.

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İlçe Kaymakamı Kemal Şahin, “Üç farklı imparatorluğa başkentlik yapan, bizlere miras kalan İstanbul’un manevi birikime katkı yaparak, daha da zenginleştirerek yarınlarımıza, çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağız. Festival boyunca şehrin farklı yerlerinde hemşehrilerimizi şiirle, müzikle selamlayacağız. Şairlerimiz okullarda öğrencilerle buluşarak yeni şairlerin yetişmesine vesile olacak. Şiirle mayalanmış olan aziz milletimizin kardeşlik, hoşgörü, barış öyküsünü söyleyen bu festival vesilesiyle başta Belediye Başkanımız Hüseyin Keskin olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor; gelenek haline gelen festivalimizin gelecek yıllarda kesintisiz devam etmesini temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

Şairler Okullarda Öğrencilerle Buluştu

Festivalin ikinci ve üçüncü gün etkinlikleri Sultanbeyli’deki okullarda gerçekleşti. Şairler ilçedeki okullarda öğrencilerle buluştu, şiirler okudu.