14 bin çocuğa mobil destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2019’da, okul devamsızlığı olan, ihmal veya istismara uğrama, suça yönelme riski bulunan veya sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan çocukların belirlenerek erken müdahalelerin yapılabilmesi amacıyla Türkiye genelinde Mobil Çocuk Hizmet Birimlerini devreye aldı. Cumhurbaşkanlığının üçüncü 100 Günlük İcraat Programı kapsamında 81 ilde yaygınlaştırılan ve dezavantajlı bölgelerdeki okullarda faaliyet yürüten Mobil Çocuk Hizmet Birimlerinin İl Milli Eğitim müdürlükleri ile iş birliğinde yürüttüğü bir yıllık çalışmalar sonuçlarını verdi.

5 BİN KEZ ZİYARET EDİLDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eşleştirilen 3 bin 500 okulda 14 bin çocuğun hayatına dokunan Mobil Çocuk Hizmet Birimlerinin şu ana kadar yürüttüğü çalışmaların detaylarını anlattı. Bu okulların, risk grubunda olduğu değerlendirilen çocukların tespiti için 5 bin 784 kez ziyaret edildiğini belirten Bakan Selçuk, “Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimlerimiz, okul ve aile ziyaretlerinde, 20 bin 707’si çocuklar, 13 bin 372’si aileler, 4 bin 973’ü rehberlik servisleri, 4 bin 882’si de sınıf öğretmenleriyle yapılan 49 bin 49 görüşme gerçekleştirdi” diye konuştu.

SAYISI ARTIRILACAK

Bakan Selçuk, Mobil Çocuk Hizmet Birimlerinin sayısının 166’ya ulaştığını anımsatarak, şu bilgileri paylaştı: “Uzmanlarımız, çocuklar, aileleri ve okullarında yapılan görüşmeler sonucunda, risk altındaki çocuklarımız için en uygun tedbirlerin alınmasını sağladı. Bu kapsamda çeşitli nedenlerle okul devamsızlığı olan ve sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan 14 bin çocuğumuz için koruyucu ve destekleyici tedbirleri aldık. Okul devamsızlığı olan çocuklarımız gün gün takip edilerek, okullarında devam etmeleri sağlandı. Mobil Çocuk Hizmet Birimlerimizin sayısını artırarak çalışmamıza hız vereceğiz.”

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SANAT VE SPORA YÖNLENDİRİLDİ

Bakan Selçuk, çalışmalarının sonuçlarına ilişkin şunları kaydetti: “Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimlerimizin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, 107 çocuğumuz hakkında bakım, 751 çocuğumuz hakkında danışmanlık, 312 çocuğumuz hakkında sağlık, 665 çocuğumuz hakkında da eğitim tedbiri kararı talep edildi. 5 bin 72 çocuğumuz sanat, spor ve sosyal faaliyetlere yönlendirildi.”

Takibi bırakmıyorlar

Mobil Çocuk Hizmet Birimleri

Bakanlıkça oluşturulan Mobil Sosyal Hizmet Birimleri, eşleştiği okullarda rehberlik servisi, okul yönetimi ve sınıf öğretmeni ile görüşüyor. Bu görüşmelerle okula devamsızlığı olan, ihmal veya istismara uğrama, suça yönelme riski bulunan veya sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan çocuklar tespit ediliyor. Bu çocukların ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik aileleriyle de görüşen uzmanlar, süreç sonunda destek mekanizmalarını uygulamaya alıyor. Mağduriyeti giderilen çocuklar, benzer sıkıntıların tekrarlanmaması, çocuğun gelişiminin izlenmesi amacıyla aile ve okul ortamında düzenli takip ediliyor.