14 Eylül il il hava durumu: 6 ilde sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı!
Haftanın ilk gününde hava durumunun nasıl olacağı merak edilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Eylül hava durumu raporunu yayınlayarak uyarıda bulundu. Son yayınlanan rapora göre 6 ilde sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde olacak. İşte il il hava durumu..
Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği öngörülürken, rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas ve Yozgat çevrelerinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 kilometre/saat) eseceği tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.