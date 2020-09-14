Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Rize, Artvin'in kıyı kesimi ile Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimleri ve Samsun'un doğu ilçelerinde hafif ve yerel sağanak olacağı tahmin ediliyor.

FOTOĞRAF 5 Bir gün öncesinde 30-35 dereceler ile yaz mevsimini yaşayan ABD halkı, saatler içerisinde aniden kış mevsimine geçti ve sıcaklık 1-3 derecelere düştü. Bu ani sıcaklık düşüşü sebebiyle bu iki eyalette kar yağışı başladı. Eylül ayında yağan karla şaşıran ABD'liler şaşkınlıkla bu ilginç ve az görülen doğa olayını izlemek için bu eyaletlere akın etti, eylül ayında yağan kar haberi sosyal medyada da yoğun şekilde paylaşıldı. Bu hava olayının yarından itibaren etkisini azaltarak sona ermesi, hava sıcaklığının perşembe gününden itibaren mevsim normallerine yükselmesi bekleniyor. ABD'de inanılmaz doğa olayı: Sıcaklık 3 saatte 33 derece düştü, bir günde kış geldi Hafta sonu yapılan hava tahminlerinde ABD'de bazı eyaletlerde sıcaklıkların bir günde 30 derece düşeceği ve kar yağışı görüleceği iddia edilmişti. Beklenen oldu ve bazı ABD eyaletleri eylül ayında kar yağışı sürprizi yaşamaya başladı. ABD'nin Montana ve Colorado eyaletlerinde birçok şehirde polar vortex (kutup girdabı) denen bir hava olayı sebebiyle hava sıcaklıkları kısa sürede 30-33 derece birden düştü. BiP'te paylaş

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SICAKLIKLAR NASIL OLACAK?

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği öngörülürken, rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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MARMARA'DA KUVVETLİ RÜZGAR VAR

Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas ve Yozgat çevrelerinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 kilometre/saat) eseceği tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.