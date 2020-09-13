Kırıkkale hava durumu: Kırıkkale için Meteorolojiden toz fırtınası uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli rüzgar ve toz fırtınası noktasında Kırıkkaleli vatandaşları uyardı.
- Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda, "Kırıkkale il genelinde önümüzdeki 2 saatlik periyotta kuvvetli rüzgar ve toz fırtınası ile birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı ve hayatı olumsuz etkileyeceği tahmin edilmektedir. Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, direk devrilmesi, toz fırtınası, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçelerinde etkili olan kum fırtınası adeta hayatı durdurmuştu.
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BOLU'DA SAĞANAK BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Bolu çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın bugün akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
- Yetkililer, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.