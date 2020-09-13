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KIRIKKALE

Kırıkkale hava durumu: Kırıkkale için Meteorolojiden toz fırtınası uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli sağanağın ardından Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapılmıştı. Uyarının hemen akabinde kum fırtınası yaşandı ve hayatı felç etti. MGM bu sefer Kırıkkale'yi uyardı. Peki Kırıkkale'de hava durumu nasıl olacak? Kum fırtınası yaşanacak mı? İşte detaylar...

Haber Merkezi Diğer
Ankara toz bulutuna esir olmuştu.
Ankara toz bulutuna esir olmuştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli rüzgar ve toz fırtınası noktasında Kırıkkaleli vatandaşları uyardı.

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda, "Kırıkkale il genelinde önümüzdeki 2 saatlik periyotta kuvvetli rüzgar ve toz fırtınası ile birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı ve hayatı olumsuz etkileyeceği tahmin edilmektedir. Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, direk devrilmesi, toz fırtınası, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçelerinde etkili olan kum fırtınası adeta hayatı durdurmuştu.

Ankara'daki kum fırtınası paniğe neden oldu: O anlar kameralara böyle yansıdı
OYNAT 00:49
Ankara'daki kum fırtınası paniğe neden oldu: O anlar kameralara böyle yansıdı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde başlayan ve zamanla etkisini artıran toz fırtınası kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ankara Valisi Vasip Şahin Twitter hesabından, 'Polatlı ve civarındaki ilçelerimizde meydana gelen şiddetli rüzgar olayı üzerine ekiplerimizce yapılan ilk tespitlere göre havada uçuşan cisimlerden kaynaklı 6 vatandaşımız hafif yaralanmış olup şimdilik başkaca bir can ya da mal kaybına ilişkin tespit bulunmamaktadır' bilgisini paylaştı.

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BOLU'DA SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Bolu çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın bugün akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

  • Yetkililer, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
GÜNDEM
Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı
GÜNDEM
Ankara için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı

Ankara'dan sonra Kırıkkale için de toz fırtınası uyarısı
GÜNDEM
Ankara'dan sonra Kırıkkale için de toz fırtınası uyarısı
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