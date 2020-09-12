Ankara'dan sonra Kırıkkale için de toz fırtınası uyarısı

Ankara'daki kum fırtınası paniğe neden oldu: O anlar kameralara böyle yansıdı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde başlayan ve zamanla etkisini artıran toz fırtınası kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ankara Valisi Vasip Şahin Twitter hesabından, 'Polatlı ve civarındaki ilçelerimizde meydana gelen şiddetli rüzgar olayı üzerine ekiplerimizce yapılan ilk tespitlere göre havada uçuşan cisimlerden kaynaklı 6 vatandaşımız hafif yaralanmış olup şimdilik başkaca bir can ya da mal kaybına ilişkin tespit bulunmamaktadır' bilgisini paylaştı.





