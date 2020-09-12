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Gündem Ankaradan sonra Kırıkkale için de toz fırtınası uyarısı
KIRIKKALE

Ankara'dan sonra Kırıkkale için de toz fırtınası uyarısı

Ankara'dan sonra Kırıkkale için de toz fırtınası uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürülüğü, Kırıkkale için kuvvetli rüzgar ve toz fırtınası uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, "İl genelinde gelecek 2 saatlik periyotta kuvvetli rüzgar ve toz fırtınasıyla birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanağın kuvvetli olacağı ve hayatı olumsuz etkileyeceği tahmin edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi AA
Ankara'nın Polatla ve Haymana ilçelerinde etkili olan kum fırtınası hayatı felç etmişti.
Ankara'nın Polatla ve Haymana ilçelerinde etkili olan kum fırtınası hayatı felç etmişti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, il genelinde gelecek 2 saatlik periyotta kuvvetli rüzgar ve toz fırtınasıyla birlikte sağanak ile gök gürültülü sağanağın kuvvetli olacağı ve hayatı olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor.

  • Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, direk devrilmesi, toz fırtınası, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Ankara'daki kum fırtınası paniğe neden oldu: O anlar kameralara böyle yansıdı
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Ankara'daki kum fırtınası paniğe neden oldu: O anlar kameralara böyle yansıdı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde başlayan ve zamanla etkisini artıran toz fırtınası kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ankara Valisi Vasip Şahin Twitter hesabından, 'Polatlı ve civarındaki ilçelerimizde meydana gelen şiddetli rüzgar olayı üzerine ekiplerimizce yapılan ilk tespitlere göre havada uçuşan cisimlerden kaynaklı 6 vatandaşımız hafif yaralanmış olup şimdilik başkaca bir can ya da mal kaybına ilişkin tespit bulunmamaktadır' bilgisini paylaştı.

Ankara için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı
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Ankara için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı

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