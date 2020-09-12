Ankara için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı

Ekonomi

Özel okul ücretleri için velilere çağrı: Üç ayı geri alabilirsiniz

Koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca öğrenci evlerine kapanarak uzaktan eğitim görürken özel okul ücretleri ise tartışma konusu oldu. Öğrencilerin bire bir eğitim almamasından kaynaklı ücretlerin ödenip ödenmeyeceği merak edilirken Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin'den velilere çağrı geldi. Şahin, özel okul ücretleriyle ilgili sözleşmelerde uzaktan eğitim maddesi olmadığını dolayısıyla yüz yüze eğitim verilemediği için geçen sezon itibarıyla tüketicilerin bu 3 aylık bedeli geri alabileceğini kaydetti.