Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Ankarada hava durumu nasıl olacak?
ANKARA

Ankara'da havalar nasıl olacak? Meteoroloji'den uyarı.

Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da meydana gelen kum fırtınası hayatı durdurmuştu. Yaşanan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi ve binaların çatıları uçtu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarıda, Ankara'nın kuzey ve batısında bugün gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Kırıkkale'de ise kum fırtınası etkili olması bekleniyor. Vatandaşların tedbirli olması istendi. Peki bundan sonra Ankara'da hava durumu nasıl olacak? Tekrar kum fırtınası yaşanır mı?

Haber Merkezi Diğer
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gün içinde Ankara için sağanak yağış uyarısında bulunulmuştu. Söz konusu yağışlar beklenirken, kentte toz fırtınası etkili oldu.

  • Kentte beklenen sağanak yağış öncesinde meydana gelen kuvvetli rüzgar, yerel olarak toz fırtınasına (kalkması) neden oldu. Polatlı'da yoğun görülen hadise, küçük ölçekli bir "toz duvarı" olarak nitelendiriliyor.

Kentteki kuvvetli rüzgarın etkisinin bir iki saat içinde azalıp yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakması bekleniyor.

Ankara'da Kuvvetli Rüzgar ile Beraber Beklenen Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!

Ankara il genelinde önümüzdeki 2 saatlik periyotta kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağı ve hayatı olumsuz etkileyeceği tahmin edilmektedir. Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, direk devrilmesi, toz fırtınası, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

  • Pazartesi Az Bulutlu 18°C 32°C
  • Salı Az Bulutlu 17°C 31°C
  • Çarşamba Az Bulutlu 16°C 30°C
  • Perşembe Az Bulutlu 16°C 31°C

Ankara'daki kum fırtınası paniğe neden oldu: O anlar kameralara böyle yansıdı
OYNAT 00:49
Ankara'daki kum fırtınası paniğe neden oldu: O anlar kameralara böyle yansıdı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde başlayan ve zamanla etkisini artıran toz fırtınası kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ankara Valisi Vasip Şahin Twitter hesabından, 'Polatlı ve civarındaki ilçelerimizde meydana gelen şiddetli rüzgar olayı üzerine ekiplerimizce yapılan ilk tespitlere göre havada uçuşan cisimlerden kaynaklı 6 vatandaşımız hafif yaralanmış olup şimdilik başkaca bir can ya da mal kaybına ilişkin tespit bulunmamaktadır' bilgisini paylaştı.

Ankara'nın Batı Kesimlerinde Beklenen Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!

Ankara radarından alınan veriler ve yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki iki saatlik periyotta Ankara'nın batı ve kuzey kesimlerinde (Polatlı, Ayaş, Beypazarı, Güdül, Kızılcahamam) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Ankara'da inanılmaz görüntü: Bir anda gökyüzünü toz bulutu kapladı
FOTOĞRAF 11
Title
Haymana ve Polatlı ilçelerinde saat saat 15.00 sıralarında rüzgarın etkisiyle kum fırtınası meydana geldi. Bir anda etkisini gösteren fırtına nedeniyle gökyüzünü toz bulutu kapladı.
Title
Özellikle Polatla'dı kum fırtınası ile birilkte gökyüzünde devasa toz bulutları oluştu.
Title
Görüş mesafesini düşüren fırtına nedeniyle paniğe kapılan vatandaşlar, boş alanlara kaçıştı. Ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu, bazı ağaçlar devrildi.
Title
Fırtına nedeniyle şehir merkezinde elektrikler kesildi. Bu sırada bir kafede elektrik kesintisi nedeniyle 4 kişi asansörde mahsur kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtardı.
Title
Şehir merkezindeki bazı esnaf ise kum fırtınası nedeniyle iş yerleri zarar görmemesi için kepenk kapattı. Kum fırtınasının hala sürdüğü belirtildi. Kum fırtınası Ankara merkezde de kısmen etkili oldu.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Ankara'da inanılmaz görüntü: Bir anda gökyüzünü toz bulutu kapladı
Ankara'nın Polatla ve Haymana ilçelerinde etkili olan kum fırtınası hayatı felç etti. Bir anda gökyüzünü kaplayan toz bulutu nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kum fırtınası Ankara merkezde de etkili oldu.

Kırıkkale için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli rüzgar ve toz fırtınası noktasında Kırıkkaleli vatandaşları uyardı.

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda, "Kırıkkale il genelinde önümüzdeki 2 saatlik periyotta kuvvetli rüzgar ve toz fırtınası ile birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı ve hayatı olumsuz etkileyeceği tahmin edilmektedir. Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, direk devrilmesi, toz fırtınası, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçelerinde etkili olan kum fırtınası adeta hayatı felç etmişti.

Ankara'dan sonra Kırıkkale için de toz fırtınası uyarısı
GÜNDEM
Ankara'dan sonra Kırıkkale için de toz fırtınası uyarısı

Ankara için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı
GÜNDEM
Ankara için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı

İstanbul ve çevresi için sağanak yağış uyarısı: 13 Eylül İstanbul hava durumu tahmini
GÜNDEM
İstanbul ve çevresi için sağanak yağış uyarısı: 13 Eylül İstanbul hava durumu tahmini
Abone Ol Google News
Salça kazanı cinayeti

Salça kazanı cinayeti

Öz oğlunu öldürdü, pompalı tutukluk yapınca babasını vuramadı.
Yunan rezaleti

Yunan rezaleti

​8 yaşındaki çocuğa plastik mermiyle ateş açtılar.
İzmirde şaşkına çeviren olay

İzmir'de şaşkına çeviren olay

​Pankartı gören şaka zannetti ama durum ciddi.
Daha çok<br>sıkıntın olacak

Daha çok
sıkıntın olacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan deyim yerindeyse Macron'a verdi veriştirdi.
Yunan'dan<br>ağır tahrik

Yunan'dan
ağır tahrik

Yunanistan bugün bir provokasyona daha imza atacak.
Oruç Reis'ten<br>NATO molası

Oruç Reis'ten
NATO molası

​Müzakere çalışmaları sonrasında kabloları toplayıp limana yanaştı.
Sörloth gidiyor

Sörloth gidiyor

Trabzonspor'a ödenecek rakam ortaya çıktı.
Ucuz savunma

Ucuz savunma

​Yeni Şafak'a saldıracağına çıkıp özür dile Tanju Özcan!
İddialara<br>yanıt verdi

İddialara
yanıt verdi

Bakan Koca: ​125 binin üzerinde kişinin seyahati engellendi.
Savcı<br>katilin akrabası

Savcı
katilin akrabası

​Kaşıkçı davasındaki skandala Yeni Şafak ulaştı.
O bir efsane

O bir efsane

​Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nu oğlu ve öğrencileri anlattı.
Suud'da<br>MOSSAD sorgusu

Suud'da
MOSSAD sorgusu

​Arabistan'da tutuklu Filistinlileri İsrail ajanları sorguluyor.
Fransa'nın<br>Müslüman korkusu

Fransa'nın
Müslüman korkusu

​Müslümanlığın özellikle gençler arasında yayılması korku yarattı.
New York'tan kaçış

New York'tan kaçış

​Salgın yüzünden şehirdeki evler tek tek boşalıyor.
Cimbom<br>farklı başladı

Cimbom
farklı başladı

Arda Turan kaptan olarak geri döndü.
Şimdi<br>sıra aparatta

Şimdi
sıra aparatta

​81 ile gelen maske zorunluluğu piyasayı yeniden coşturdu.
Makamdan<br>'abi'ye telefon

Makamdan
'abi'ye telefon

​2014 sonuna kadar “patates hat" kullanmışlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.