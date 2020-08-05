14 ilde FETÖ'ye şafak operasyonu: 27 kişi hakkında gözaltı kararı 14 ilde FETÖ'ye şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Fethullaçı Terör Örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 14 ilde harekete geçen güvenlik güçleri çok sayıda adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonla aralarında aktif görevde bulunan askerlerinde olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi 05 Ağustos 2020, 07:00 Son Güncelleme: 05 Ağustos 2020, 07:08 İHA