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14 Mayıs seçimlerinin ilk sonuçları dünya basınında: Erdoğan önde götürüyor

Bugün yapılan seçimler yakından takip edilirken yabancı basın da gözünü Türkiye'ye çevirmiş durumda. Gelen ilk sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı seçiminde süreci önde götürürken buna yabancı basın da kayıtsız kalamadı. 14 Mayıs seçimlerini manşetlerine taşıyan dünya basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı oy oranına dikkat çekerek önde götürdüğünü söyledi.

21:20 . 14/05/2023 الأحد
Yeni Şafak
14 Mayıs seçimlerini yakından takip eden yabancı basın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreci önde götürdüğüne dikkat çekti.

14 Mayıs seçimlerini yakından takip eden yabancı basın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreci önde götürdüğüne dikkat çekti.

Türkiye bugün yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'ne kilitlenmiş durumda. Yüzyılın seçimi olarak tanımlanan seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan süreci önde götürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde götürdüğü seçimler yabancı basının da yakın markajında. 14 Mayıs seçimlerini manşetlerine taşıyan dünya basını da Erdoğan'ın süreci önde götürdüğüne dikkat çekti.

İşte farklı kaynaklardan şu ana kadar açıklanan oy oranlarıyla ilgili haber başlıkları:

Al Jazeera 'İlk oylama sonuçları Erdoğan'ın rakibinin önünde olduğunu gösteriyor' dedi.

Al Jazeera muhabiri Sami Zeidan, şu ana kadar seçim merkezlerinde önemli bir güvenlik olayı veya usulsüzlük bildirilmediğini söyledi.

Zeydan, 'Maalesef üç kişi, bir sandık görevlisi ve iki seçmen, bu ülkeyi saran aşikar heyecan ve gerilim nedeniyle kalp krizi geçirdi' dedi.

Associated Press (AP), bu gelişmeyi 'Erken sonuçlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olduğunu gösteriyor' başlığı ile duyurdu.

Erdoğan'ın oy oranına vurgu yaptılar

İngiliz BBC, 'Erken Seçim Sonuçları Erdoğan'ı önde gösteriyor' dedi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasağını beklenenden erken kaldırdığını yazan Guardian haberinde şu ifadelere yer verdi:

"Oyların yüzde 10'un biraz altında sayıldığı Türkiye'de Anadolu Ajansı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 59,5 oyla erken bir liderliği elinde tuttuğunu bildirdi."

Yunan basını: Erdoğan önde götürüyor

Yunan In.gr, gelen ilk sonuçlarda Erdoğan'ın seçimi önde götürdüğünü yazdı.

Kathimerini 'Oyların yüzde 25'e yakını sayılırken, Erdoğan'ın önde olduğu görülüyor' dedi.

Middle East Eye 'İlk sonuçlar geldi, oyların yüzde 9,1'i sayıldı. Erdoğan: yüzde 59,5, Kılıçdaroğlu: yüzde 34,8, Oğan: yüzde 5,1' dedi.


14 Mayıs seçimi oy oranları ve dakika dakika son gelişmeler: 81 il 922 ilçeden anlık sonuçlar Yeni Şafak'ta
14 Mayıs seçimi oy oranları ve dakika dakika son gelişmeler: 81 il 922 ilçeden anlık sonuçlar Yeni Şafak'ta

14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başında gitti. Sandıklar 17.00 itibarıyla kapandı ve seçim sonuçları için geri sayım başladı. 14 Mayıs seçim sonuçları ilan edildiğinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan veya Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak. Seçim sonuçları açıklanmaya başlandığı andan itibaren Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları il il, ilçe ilçe ve bölge bölge canlı ve anlık olarak yenisafak.com'da yer alan seçim sonuçları sayfasından güncel veriler ile takip edilebilecek. Vatandaşlar sandıkların kapanması ile, 'Kim kazandı? 14 Mayıs seçim sonuçları' şeklinde aramalarını yoğunlaştırdı. İşte seçim sonuçları, oy oranları ve 'Kim kazandı?' sorusunun yanıtı...

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