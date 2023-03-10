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14 Mayıs'ta olması beklenen seçim bugün verilecek kararla netleşecek: Saat 14.00'te Erdoğan açıklama yapacak

14 Mayıs'ta olması beklenen 2023 seçimleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün alacağı kararla kesinleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasaya dayanarak alacağı kararla seçim süreci de başlamış olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklama yapacak.

09:29 . 10/03/2023 Cuma
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Arşiv

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimi için 14 Mayıs'ı işaret etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklama yapacak. Hemen ardından 2023 seçimi için süreç başlayacak. Yüksek Seçim Kurulu, takvimi belirleyecek.

Hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçilecek

14 Mayıs'ta sandığa giden seçmen hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçecek. YSK'nın açıklayacağı seçim takvimi bu iki süreci kapsayacak. Olası takvime göre, YSK, 21 Mart’tan itibaren cumhurbaşkanı adaylık başvurularını alacak. Nisan'ın ilk haftası Cumhurbaşkanlığı aday listelerinin YSK tarafından kesinleştirilmesi bekleniyor.

Seçime ittifak ile girecek partiler YSK'ya protokollerini teslim edecek

Seçime ittifak ile girecek partiler, YSK'ya ittifak protokollerini teslim edecek. 8 Nisan'da ise milletvekili aday listelerinin YSK'ya verilmesi öngörülüyor. Milletvekili aday adayı olmak isteyen memurların da seçim kararıyla 7 gün içinde istifa etmesi gerekiyor. Seçmen listelerinin askıya çıkarılmasının ardından itirazlar incelenecek. Nisan ayının ortasında da Resmi Gazete'de aday listelerinin yayımlanmasıyla propaganda dönemi başlayacak.

Depremzedeler nasıl oy kullanacak?

Deprem dolayısıyla farklı şehirlere gitmek zorunda kalanlar için de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenleme yapılacak.

Yüksek Seçim Kurulu, yurt dışı seçmenle ilgili de Dışişleri Bakanlığı'nın görüşünü alacak. Hangi ülkelerde kaç sandık kurulacağı ve oy verme günleri belirlenecek. Bazı temsilciliklerde oy verme günü 3 gün bazı temsilciliklerde 1 haftayı bulabilecek.


#Recep Tayyip Erdoğan
#YSK
#Resmi GAzete
9 dakika önce
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14 Mayıs'ta olması beklenen seçim bugün verilecek kararla netleşecek: Saat 14.00'te Erdoğan açıklama yapacak
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